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И даже мокрый снег. Погода в Гомеле на неделе

05.04.2021 09:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На календаре — второй весенний месяц, а тепла в Гомеле все нет. И в ближайшие дни мало что изменится, предупреждает pogoda.by.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На неделе в Гомеле снова холодно, обещают даже снег.

В понедельник +9°C и солнечно.

Во вторник +7°C, пойдут дожди.

В среду будет холоднее всего: утром около нуля и мокрый снег, днем — всего +4°C.

В четверг +6°C возможен дождь.

В пятницу — до +8°C без осадков.

Хорошей недели, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гомель
 
 
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На календаре второй весенний месяц, а тепла все нет. И в ближайшие дни мало что изменится.
 
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