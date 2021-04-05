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И даже мокрый снег. Погода в Гомеле на неделе
05.04.2021 09:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На календаре — второй весенний месяц, а тепла в Гомеле все нет. И в ближайшие дни мало что изменится,
На неделе в Гомеле снова холодно, обещают даже снег.
В понедельник +9°C и солнечно.
Во вторник +7°C, пойдут дожди.
В среду будет холоднее всего: утром около нуля и мокрый снег, днем — всего +4°C.
В четверг +6°C возможен дождь.
В пятницу — до +8°C без осадков.
Хорошей недели, друзья!
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На календаре второй весенний месяц, а тепла все нет. И в ближайшие дни мало что изменится.
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