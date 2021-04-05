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Сильный ветер и мокрый снег. Какой будет погода в Гродно на новой рабочей неделе
05.04.2021 09:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно на новой рабочей неделе будет прохладно, по вечерам — мокрый снег, а еще время от времени будет дуть сильный ветер,
Сегодня, в понедельник, 5 апреля, облачно с прояснениями. Вечером — пасмурно, мокрый снег и сильный ветер. Днем — +8…10 °С.
Во вторник днем ожидается +3…5 °С. Пасмурно, днем возможен дождь, а ночью и вечером — мокрый снег.
В среду, 7 апреля, утром — небольшая облачность, днем пасмурно, вечером — мокрый снег. Днем будет +4…6 °С.
В четверг сплошная облачность. Утром — мокрый снег, днем — небольшой дождь. Все время — сильный ветер. Днем прогнозируют +4…6°С.
В пятницу, 8 апреля, будет пасмурно, но без осадков. Днем — сильный ветер. Днем — +5…7 °С.
Хорошей недели, друзья!
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В Гродно на новой рабочей неделе будет прохладно, по вечерам - мокрый снег, а еще время от времени будет добавляться сильный ветер.
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