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Прямо из Сиэтла: "Белавиа" на этой неделе получит новый самолет

05.04.2021 09:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 апр – Sputnik. Первый самолет нового типа Boeing 737-8 приземлится в Минске 8 апреля, сообщили Sputnik в пресс-службе "Белавиа".

Сейчас на заводе-изготовителе в американском Сиэтле идут завершающие работы над бортом. Куда впоследствии будет летать Boeing, пока неизвестно.

Новый авиалайнер обладает улучшенными летными характеристиками - дальности полета с максимальной нагрузкой составляет 6500 км, максимальная высота - 12 000 м, крейсерская скорость - 840 км/ч. Пассажирский салон состоит из 162 кресел эконом-класса и 12 кресел бизнес-класса.

Ранее белорусский перевозчик сообщал, что планирует вывести классические Boeing-737 из обращения как наиболее возрастные в 2021 году.

Новый борт станет 32-м самолетом в парке авиакомпании. Помимо него, в Минск в скором времени должен прибыть еще один самолет - бразильский Embraer E195-E2. Он станет для "Белавиа" третьим за последние четыре месяца. Компания получила самолеты нового поколения в декабре и марте. 

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Теги: Минск
 
 
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Парк национальной авиакомпании продолжает омолаживаться: в прошлом месяце его пополнил бразильский Embraer E195-E2 - еще один такой же должен прилететь в Минск в этом...
 
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