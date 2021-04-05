Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 апр – Sputnik. Первый самолет нового типа Boeing 737-8 приземлится в Минске 8 апреля, сообщили Sputnik в пресс-службе "Белавиа".

Сейчас на заводе-изготовителе в американском Сиэтле идут завершающие работы над бортом. Куда впоследствии будет летать Boeing, пока неизвестно.

Новый авиалайнер обладает улучшенными летными характеристиками - дальности полета с максимальной нагрузкой составляет 6500 км, максимальная высота - 12 000 м, крейсерская скорость - 840 км/ч. Пассажирский салон состоит из 162 кресел эконом-класса и 12 кресел бизнес-класса.

Ранее белорусский перевозчик сообщал, что планирует вывести классические Boeing-737 из обращения как наиболее возрастные в 2021 году.

Новый борт станет 32-м самолетом в парке авиакомпании. Помимо него, в Минск в скором времени должен прибыть еще один самолет - бразильский Embraer E195-E2. Он станет для "Белавиа" третьим за последние четыре месяца. Компания получила самолеты нового поколения в декабре и марте.

Читайте также: