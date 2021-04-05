ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Все так же максимум 8 градусов тепла, немного дождя и снега. Погода в Могилеве на неделю

05.04.2021 09:59 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Весна подбирается к своей календарной середине, но будто все так же скромно топчется у порога. На неделе в Могилеве — максимум +8 °С, немного дождей и мокрого снега. В выходные, по предварительным данным pogoda.by, немного потеплеет.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сегодня, 5 апреля, будет облачно, до +8 °С. Во второй половине суток поднимется порывистый ветер.

Во вторник ожидается +1…+6 °С. До полудня будет ветрено, возможен небольшой дождь.

В среду, 7 апреля, прогнозируют утром небольшой снег, днем — дождь. Будет 0…+5 °С.

В четверг температура воздуха будет колебаться в пределах от нуля до +7 °С, днем возможен дождь.

В пятницу, 9 апреля, будет 0…+8 °С, облачно, но без осадков.

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Где в Минске отключат свет на этой неделе? Ищите свою улицу в списке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by