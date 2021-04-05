Все так же максимум 8 градусов тепла, немного дождя и снега. Погода в Могилеве на неделю

Источник материала: Tut.by

Весна подбирается к своей календарной середине, но будто все так же скромно топчется у порога. На неделе в Могилеве — максимум +8 °С, немного дождей и мокрого снега. В выходные, по предварительным данным pogoda.by, немного потеплеет.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сегодня, 5 апреля, будет облачно, до +8 °С. Во второй половине суток поднимется порывистый ветер.

Во вторник ожидается +1…+6 °С. До полудня будет ветрено, возможен небольшой дождь.

В среду, 7 апреля, прогнозируют утром небольшой снег, днем — дождь. Будет 0…+5 °С.

В четверг температура воздуха будет колебаться в пределах от нуля до +7 °С, днем возможен дождь.

В пятницу, 9 апреля, будет 0…+8 °С, облачно, но без осадков.

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