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Где в Минске отключат свет на этой неделе? Ищите свою улицу в списке
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Источник материала:
Tut.by
На этой неделе по некоторым адресам в столице не будет электроэнергии. Это плановое отключение, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на «Минскэнерго».
По графику временно остаться без света в будни придется минчанам, живущим по таким адресам:
5 апреля:
- пер. Охотский, 2−12, 16−54 (с 9.00 до 17.00);
- ул. Охотская, 1/14−37, 2/12−28/4 (с 9.00 до 17.00);
- пер. Магнитный, 2−8, 3, 5, 7−23/13, 10−18 (с 9.00 до 17.00);
- ул. Магнитная, 8−28/15, 7−31/1, 8−28/15, 7−31/1 (с 9.00 до 17.00);
- пер. Иркутский, 1/23−9/20, 2/25−10/22 (с 9.00 до 17.00);
- пер. 1-й Енисейский, 1−19/8, 2−20/10 (с 9.00 до 17.00);
- ул. Варвашени, 11−27/14, 38−46/16, 38а, 26, 28, 30, 32/17, 34 (с 9.00 до 17.00);
- ул. Иркутская, 3−5, 7, 9, 11, 17, 19, 23, 25, 27, 29 (с 9.00 до 17.00);
6 апреля:
- пер. Охотский, 16−54 (с 9.00 до 17.00);
- ул. Охотская, 1/14−37, 2/12−28/4 (с 9.00 до 17.00);
- пер. Магнитный, 2−8, 3, 5 (с 9.00 до 17.00);
- ул. Байкальская, 6 (с 9.00 до 17,00);
7 апреля:
- пер. Охотский, 2−12, 16−54 (с 9.00 до 17.00);
- ул. Охотская, 1/14−37, 2/12−28/4 (с 9.00 до 17.00);
- пер. Магнитный, 2−8, 3, 5, 7−23/13, 10−18 (с 9.00 до 17.00);
- ул. Магнитная, 8−28/15, 7−31/1 (с 9.00 до 17.00);
- ул. Байкальская, 6 (с 9.00 до 17.00);
- ул. Иркутская, 3−5, 7, 9, 11, 17, 19 (с 9.00 до 17.00);
- ул. Варвашени, 24, 26, 28, 30, 32/17, 34 (с 9.00 до 17.00);
8 апреля:
- пер. Охотский, 2−12 (с 9.00 до 17.00);
- пер. Магнитный, 7−23/13, 10−18 (с 9.00 до 17.00);
- ул. Магнитная, 8−28/15, 7−31/1 (с 9.00 до 17.00);
- ул. Иркутская, 3−5, 7, 9, 11, 17, 19 (с 9.00 до 17.00);
- ул. Варвашени, 24, 26, 28, 30, 32/17, 34 (с 9.00 до 17.00);
9 апреля:
- пер. Охотский, 2−12 (с 9.00 до 17.00);
- пер. Магнитный, 7−23/13, 10−18 (с 9.00 до 17.00);
- ул. Магнитная, 8−28/15, 7−31/1 (с 9.00 до 17.00);
- ул. Иркутская, 3−5, 7, 9, 11, 17, 19 (с 9.00 до 17.00);
- ул. Варвашени, 24, 26, 28, 30, 32/17, 34 (с 9.00 до 17.00).
Теги
: Минск
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На этой неделе по некоторым адресам в столице не будет электроэнергии. Это плановое отключение, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на «Минскэнерго».
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