Где в Минске отключат свет на этой неделе? Ищите свою улицу в списке

Источник материала: Tut.by

На этой неделе по некоторым адресам в столице не будет электроэнергии. Это плановое отключение, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на «Минскэнерго».



Фото: pixabay.com

По графику временно остаться без света в будни придется минчанам, живущим по таким адресам:

5 апреля:

пер. Охотский, 2−12, 16−54 (с 9.00 до 17.00);

ул. Охотская, 1/14−37, 2/12−28/4 (с 9.00 до 17.00);

пер. Магнитный, 2−8, 3, 5, 7−23/13, 10−18 (с 9.00 до 17.00);

ул. Магнитная, 8−28/15, 7−31/1, 8−28/15, 7−31/1 (с 9.00 до 17.00);

пер. Иркутский, 1/23−9/20, 2/25−10/22 (с 9.00 до 17.00);

пер. 1-й Енисейский, 1−19/8, 2−20/10 (с 9.00 до 17.00);

ул. Варвашени, 11−27/14, 38−46/16, 38а, 26, 28, 30, 32/17, 34 (с 9.00 до 17.00);

ул. Иркутская, 3−5, 7, 9, 11, 17, 19, 23, 25, 27, 29 (с 9.00 до 17.00);

6 апреля:

пер. Охотский, 16−54 (с 9.00 до 17.00);

ул. Охотская, 1/14−37, 2/12−28/4 (с 9.00 до 17.00);

пер. Магнитный, 2−8, 3, 5 (с 9.00 до 17.00);

ул. Байкальская, 6 (с 9.00 до 17,00);

7 апреля:

пер. Охотский, 2−12, 16−54 (с 9.00 до 17.00);

ул. Охотская, 1/14−37, 2/12−28/4 (с 9.00 до 17.00);

пер. Магнитный, 2−8, 3, 5, 7−23/13, 10−18 (с 9.00 до 17.00);

ул. Магнитная, 8−28/15, 7−31/1 (с 9.00 до 17.00);

ул. Байкальская, 6 (с 9.00 до 17.00);

ул. Иркутская, 3−5, 7, 9, 11, 17, 19 (с 9.00 до 17.00);

ул. Варвашени, 24, 26, 28, 30, 32/17, 34 (с 9.00 до 17.00);

8 апреля:

пер. Охотский, 2−12 (с 9.00 до 17.00);

пер. Магнитный, 7−23/13, 10−18 (с 9.00 до 17.00);

ул. Магнитная, 8−28/15, 7−31/1 (с 9.00 до 17.00);

ул. Иркутская, 3−5, 7, 9, 11, 17, 19 (с 9.00 до 17.00);

ул. Варвашени, 24, 26, 28, 30, 32/17, 34 (с 9.00 до 17.00);

9 апреля:

пер. Охотский, 2−12 (с 9.00 до 17.00);

пер. Магнитный, 7−23/13, 10−18 (с 9.00 до 17.00);

ул. Магнитная, 8−28/15, 7−31/1 (с 9.00 до 17.00);

ул. Иркутская, 3−5, 7, 9, 11, 17, 19 (с 9.00 до 17.00);

ул. Варвашени, 24, 26, 28, 30, 32/17, 34 (с 9.00 до 17.00).