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На дорогах Минска уже устранили более 70 тыс. кв. м сезонных дефектов

05.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Более 70 тысяч квадратных метров сезонных дефектов на дорогах уже устранили в Минске. Больше двух месяцев дорожные службы работают круглосуточно, чтобы привести в порядок городские артерии после зимы. К ремонту подходят комплексно. С учетом потепления постепенно переходят к использованию асфальтных материалов. Пластичные смеси, с которыми работали в минусовые температуры,  заменят на более прочные - они выдержат нагревание в жару.

В этом месяце дорожники ведут обновление разметки, а также совместно с коммунальными службами начнут ликвидировать дефекты асфальтного покрытия на дворовых территориях.

 
Теги: Минск
 
 
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Более 70 тысяч квадратных метров сезонных дефектов на дорогах уже устранили в Минске. Больше двух месяцев дорожные службы работают круглосуточно, чтобы привести в...
 
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