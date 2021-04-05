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Октава Пасхи у католиков

05.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Пасху вместе со всем католическим миром празднуют более полутора миллионов белорусов. Сейчас Октава торжества - особый восьмидневный период, когда священнослужители ведут каждое богослужение в течение недели в белых одеждах. Литургии будут проходить ежедневно во многих католических приходах. 

Октава Пасхи у католиков


Кульминационный день Октавы выпадает на 11 апреля и считается праздником  Божьего Милосердия. Событие официально учреждено Папой Римским  Иоанном Павлом II в 2000 году.

 
 
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Пасху вместе со всем католическим миром празднуют более полутора миллионов белорусов. Сейчас Октава торжества - особый восьмидневный период, когда...
 
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