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Октава Пасхи у католиков
05.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПасху вместе со всем католическим миром празднуют более полутора миллионов белорусов. Сейчас Октава торжества - особый восьмидневный период, когда священнослужители ведут каждое богослужение в течение недели в белых одеждах. Литургии будут проходить ежедневно во многих католических приходах.
Кульминационный день Октавы выпадает на 11 апреля и считается праздником Божьего Милосердия. Событие официально учреждено Папой Римским Иоанном Павлом II в 2000 году.
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Пасху вместе со всем католическим миром празднуют более полутора миллионов белорусов. Сейчас Октава торжества - особый восьмидневный период, когда...
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