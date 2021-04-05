ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Стать участником Недели леса может каждый

05.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Беларуси продолжается Неделя леса. Акция проходит уже в 14-й раз и продлится по 10 апреля. Ее приурочили к Году народного единства. Стать участником может каждый. Для этого достаточно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество. Там волонтеров обеспечат всем необходимым и обозначат объекты, которые нуждаются в посадке деревьев. 

Валентин Шатравко, первый замминистра лесного хозяйства Беларуси: "Лесной покров нашей страны не уменьшается. И по этому году по лесному кадастру лесистость территории у нас составила 40,1 %. Это максимальная лесистость с 1900 года. Свыше 25 % лесов республики рукотворные”.

Отметим, в прошлом году волонтерами высажено более 23 млн деревьев. Основными лесообразующими породами традиционно стали сосна, ель и береза.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси продолжается Неделя леса. Акция проходит уже в 14-й раз и продлится по 10 апреля. Ее приурочили к Году народного единства. Стать участником может каждый....
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси продолжается подготовка по внедрению биометрических документов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by