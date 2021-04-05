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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Стать участником Недели леса может каждый В Беларуси продолжается Неделя леса. Акция проходит уже в 14-й раз и продлится по 10 апреля. Ее приурочили к Году народного единства. Стать участником может каждый....

В Беларуси продолжается Неделя леса. Акция проходит уже в 14-й раз и продлится по 10 апреля. Ее приурочили к Году народного единства. Стать участником может каждый. Для этого достаточно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество. Там волонтеров обеспечат всем необходимым и обозначат объекты, которые нуждаются в посадке деревьев.Валентин Шатравко, первый замминистра лесного хозяйства Беларуси: "Лесной покров нашей страны не уменьшается. И по этому году по лесному кадастру лесистость территории у нас составила 40,1 %. Это максимальная лесистость с 1900 года. Свыше 25 % лесов республики рукотворные”.Отметим, в прошлом году волонтерами высажено более 23 млн деревьев. Основными лесообразующими породами традиционно стали сосна, ель и береза.