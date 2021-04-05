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В Беларуси продолжается подготовка по внедрению биометрических документов

05.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Продолжается подготовка по переходу на биометрические документы. Такие паспорта в Беларуси введут с 1 сентября. Их использование позволит автоматизировать процедуру идентификации личности и упростить прохождение паспортного контроля при пересечении границы. В документы нового типа будет встроена микросхема, содержащая фотоизображение, отпечатки пальцев и иные персональные данные владельца. Всего появится 8 новых видов документов. ID-карты планируется использовать на территории нашей страны для удостоверения личности владельца. 

Обязательной замены паспортов на новые биометрические документы не предусмотрено. Граждане самостоятельно будут решать, какой вид документа они хотят получить. Сохранится и возможность выезда за рубеж по действующим паспортам.

 
 
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Продолжается подготовка по переходу на биометрические документы. Такие паспорта в Беларуси введут с 1 сентября. Их использование позволит автоматизировать...
 
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