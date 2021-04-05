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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси продолжается подготовка по внедрению биометрических документов Продолжается подготовка по переходу на биометрические документы. Такие паспорта в Беларуси введут с 1 сентября. Их использование позволит автоматизировать...

Продолжается подготовка по переходу на биометрические документы. Такие паспорта в Беларуси введут с 1 сентября. Их использование позволит автоматизировать процедуру идентификации личности и упростить прохождение паспортного контроля при пересечении границы. В документы нового типа будет встроена микросхема, содержащая фотоизображение, отпечатки пальцев и иные персональные данные владельца. Всего появится 8 новых видов документов. ID-карты планируется использовать на территории нашей страны для удостоверения личности владельца.Обязательной замены паспортов на новые биометрические документы не предусмотрено. Граждане самостоятельно будут решать, какой вид документа они хотят получить. Сохранится и возможность выезда за рубеж по действующим паспортам.