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В Силичах состоялся забег по лесным возвышенностям

05.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Утро понедельника - самое время начать вести здоровый образ жизни, но главное - совершенствоваться каждый день. Что и показали в очередной раз участники забега  по лесной пересеченной местности на возвышенностях Логойского района. 

Репортаж о сильных духом, кто не привык сидеть на месте даже в выходной. 

Солнечное апрельское утро в логойских возвышенностях обещало быть активным на события. Много людей уже на подходе к стартовой линии, в итоге более полутысячи  в заявке, активная разминка и соответствующее погоде настроение. 

Трейловые забеги - это отличная дань моде в мировом ЗОЖ-движении. Какие только лесистые местности (даже ночью) не пытаются преодолеть участники! А у нас для этого подходит горнолыжная гряда по трассе М3 Раубичи - Силичи - Логойск. Резкие спуски сменяются такими же подъемами. 

Первыми на дистанцию отправились юные участники спортивного мероприятия. В основном это дети таких же активных родителей. Если смотреть на их азарт, то сразу понятно: здесь каждый  намерен побеждать. И никак не меньше. 

Особенность трейловой дистанции  в том, что участники проходят ее по непростой пересеченной местности. Буквально несколько метров под открытым небом, а дальше 20 км в густом лесу. 

Лесная чаща - это густой хвойные лес, неприятные ветки, которые  ранят тело. Позади 5, 10 и два десятка километров.

Программа беговых мероприятий на ближайшие месяцы насыщенная - соревнования на силу духа состоятся летом в Логойске, а в сентябре для поклонников белорусской романтики и одновременно бега свои двери распахнет Несвижский замок. Самое время стать чуть лучше, чем ты был вчера.

 
 
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Утро понедельника - самое время начать вести здоровый образ жизни, но главное - совершенствоваться каждый день. Что и показали в очередной раз участники забега  по...
 
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