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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Силичах состоялся забег по лесным возвышенностям Утро понедельника - самое время начать вести здоровый образ жизни, но главное - совершенствоваться каждый день. Что и показали в очередной раз участники забега по...

Утро понедельника - самое время начать вести здоровый образ жизни, но главное - совершенствоваться каждый день. Что и показали в очередной раз участники забега по лесной пересеченной местности на возвышенностях Логойского района.Репортаж о сильных духом, кто не привык сидеть на месте даже в выходной.Солнечное апрельское утро в логойских возвышенностях обещало быть активным на события. Много людей уже на подходе к стартовой линии, в итоге более полутысячи в заявке, активная разминка и соответствующее погоде настроение.Трейловые забеги - это отличная дань моде в мировом ЗОЖ-движении. Какие только лесистые местности (даже ночью) не пытаются преодолеть участники! А у нас для этого подходит горнолыжная гряда по трассе М3 Раубичи - Силичи - Логойск. Резкие спуски сменяются такими же подъемами.Первыми на дистанцию отправились юные участники спортивного мероприятия. В основном это дети таких же активных родителей. Если смотреть на их азарт, то сразу понятно: здесь каждый намерен побеждать. И никак не меньше.Особенность трейловой дистанции в том, что участники проходят ее по непростой пересеченной местности. Буквально несколько метров под открытым небом, а дальше 20 км в густом лесу.Лесная чаща - это густой хвойные лес, неприятные ветки, которые ранят тело. Позади 5, 10 и два десятка километров.Программа беговых мероприятий на ближайшие месяцы насыщенная - соревнования на силу духа состоятся летом в Логойске, а в сентябре для поклонников белорусской романтики и одновременно бега свои двери распахнет Несвижский замок. Самое время стать чуть лучше, чем ты был вчера.