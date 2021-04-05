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Комментарий МВД о лицемерии BYPOL
05.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРадикальная инициатива BYPOL: где и как она ищет сторонников своего движения и какие цели преследует. В
Индивидуальная работа правоохранителей по провокаторам дает ощутимый результат. А радикалам из BYPOL остается только неуклюже оправдываться за полный провал акций за некую "перамогу".
Смотрите интервью:
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Радикальная инициатива BYPOL: где и как она ищет сторонников своего движения и какие цели преследует. В интервью программе "Главный эфир" на "Беларусь 1" об этом...
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