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Комментарий МВД о лицемерии BYPOL

05.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Радикальная инициатива BYPOL: где и как она ищет сторонников своего движения и какие цели преследует. В интервью программе "Главный эфир" на "Беларусь 1" об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич. Генерал также озвучил имена тех, кто пытается контролировать протесты в Минске, переняв инициативу у объявленного в розыск Путило. Бывший следователь, оперативники, сотрудник прокуратуры и даже Академии МВД - эта группировка сейчас взяла на себя ответственность за инструктаж, организацию уличных беспорядков и столкновений в нашей стране. Кстати, о предотвращении терактов, которые планировал устроить BYPOL, но чужими руками, мы уже рассказывали. Какой трагедией могло все обернуться, если бы не сработали оперативники?

Индивидуальная работа правоохранителей по провокаторам дает ощутимый результат. А радикалам из BYPOL остается только неуклюже оправдываться за полный провал акций за некую "перамогу".


Смотрите интервью:

Геннадий Казакевич о тех, кто перенял управление протестами и подбирает радикалов для дестабилизации обстановки
 
Теги: Минск
 
 
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Радикальная инициатива BYPOL: где и как она ищет сторонников своего движения и какие цели преследует. В интервью программе "Главный эфир" на "Беларусь 1" об этом...
 
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