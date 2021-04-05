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"Понятная политика" о демократии по-польски сегодня после "Панорамы"

05.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь ввела ответные санкции против стран Запада. Минск готов бороться за свой суверенитет, в том числе и экономическими инструментами, что и подчеркивает пакет ограничительных мер. Указ о применении подобных мер подписал Президент Беларуси. Документ призван защитить национальные интересы, что сегодня особенно актуально, тем более если посмотреть на соседей. Экономическое чудо или долговая яма? Что стоит за успехами Варшавы и почему правящей партии доверяет все меньше поляков. А также какая она - демократия по-польски, которую пытаются навязать Беларуси? Наконец, почему Варшава и Брюссель не могут найти общий язык? И за что критикует союзника Европейский союз? Разберем на конкретных фактах в "Понятной политике" сегодня в нашем эфире после "Панорамы"

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь ввела ответные санкции против стран Запада. Минск готов бороться за свой суверенитет, в том числе и экономическими инструментами, что и подчеркивает...
 
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