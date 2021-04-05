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Кадровый день во Дворце независимости и новый хит автора «Шчучыншчыны». Что происходит 5 апреля

05.04.2021 10:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Телеграм-канал «Пул Первого» анонсировал сегодня назначение нового министра информации, автор «Шчучыншчыны» Елена ЖелудОК представила новый хит, а в Европе и США прошли акции солидарности с протестующими белорусами. Рассказываем о главных событиях 5 апреля.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

 
 
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Телеграм-канал «Пул Первого» анонсировал сегодня назначение нового министра информации, автор «Шчучыншчыны» Елена ЖелудОК представила новый хит, а в Европе и США...
 
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