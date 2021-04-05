Больше 1100 «политических» задержаний, 6400 суток ареста и 121 тысяча рублей штрафов. Правозащитники - о марте

Источник материала: Tut.by

За первый весенний месяц в Беларуси зафиксировано более 1,1 тысячи «политических» задержаний, а суды назначили виновным в общей сложности 6,4 тысячи суток ареста и почти 121 тысячу рублей в виде штрафов. Об этом рассказал лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».



Фото: TUT.BY

По данным волонтерской службы «Весны», которые, как подчеркивают правозащитники, не являются окончательными, за март 2021 года в Беларуси произошло 1139 политически мотивированных задержаний. Три четверти из них (841) пришлось на Минск. Значительная часть задержаний связана с Днем Воли: накануне годовщины провозглашения БНР в Минске и регионах прошли задержания , а за 25 и 27 марта были задержаны около 500 человек — большая часть в столице. Среди задержанных в марте в Беларуси было 36 журналистов.

По имеющейся у правозащитников из «Весны» информации, всего в судах было рассмотрено 490 административных дел в отношении активистов и участников протестных акций. Приговором чаще всего служил административный арест — его суды назначили 395 раз, продолжительность варьировалась от 3 до 30 суток. В свою очередь, в таком наказании доминировал арест на 15 суток (270 приговоров), а увеличенное наказание, согласно новым нормам КоАП, в размере 30 суток выносилось в отношении 32 человек. В общей сложности количество суток ареста, назначенных судами в марте, составило 6472.

Штрафы назначались 82 раза, минимальный размер составил две базовые величины (58 рублей). Значительные штрафы — 30 базовых величин (870 рублей) — были назначены как минимум 32 гражданам, еще 8 человек получили по 100 базовых величин (2,9 тысячи рублей), а самый крупный штраф составил двести базовых величин (5,8 тысячи рублей) — правда, он был назначен лишь единожды. Всего сумма, перешедшая в доход казны в виде штрафов, составила 120 901 рубль.

Напомним, с 1 марта вступил в силу новый Кодекс об административных правонарушениях, в котором, помимо прочего, были увеличены штрафы и сроки административного ареста для участников несанкционированных массовых мероприятий.