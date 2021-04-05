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Больше 1100 «политических» задержаний, 6400 суток ареста и 121 тысяча рублей штрафов. Правозащитники - о марте
05.04.2021 10:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За первый весенний месяц в Беларуси зафиксировано более 1,1 тысячи «политических» задержаний, а суды назначили виновным в общей сложности 6,4 тысячи суток ареста и почти 121 тысячу рублей в виде штрафов. Об этом
По данным волонтерской службы «Весны», которые, как подчеркивают правозащитники, не являются окончательными, за март 2021 года в Беларуси произошло 1139 политически мотивированных задержаний. Три четверти из них (841) пришлось на Минск. Значительная часть задержаний связана с Днем Воли: накануне годовщины провозглашения БНР в Минске и регионах
По имеющейся у правозащитников из «Весны» информации, всего в судах было рассмотрено 490 административных дел в отношении активистов и участников протестных акций. Приговором чаще всего служил административный арест — его суды назначили 395 раз, продолжительность варьировалась от 3 до 30 суток. В свою очередь, в таком наказании доминировал арест на 15 суток (270 приговоров), а увеличенное наказание, согласно новым нормам КоАП, в размере 30 суток выносилось в отношении 32 человек. В общей сложности количество суток ареста, назначенных судами в марте, составило 6472.
Штрафы назначались 82 раза, минимальный размер составил две базовые величины (58 рублей). Значительные штрафы — 30 базовых величин (870 рублей) — были назначены как минимум 32 гражданам, еще 8 человек получили по 100 базовых величин (2,9 тысячи рублей), а самый крупный штраф составил двести базовых величин (5,8 тысячи рублей) — правда, он был назначен лишь единожды. Всего сумма, перешедшая в доход казны в виде штрафов, составила 120 901 рубль.
Напомним, с 1 марта
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Больше 1100 «политических» задержаний, 6400 суток ареста и 121 тысяча рублей штрафов. Правозащитники - о марте
Большая часть задержаний в нашей стране в марте так или иначе связана с Днем Воли.
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