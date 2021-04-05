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На «Гродно Азоте» произошла авария: из цистерны вылилась жидкая сера

05.04.2021 10:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В воскресенье, 4 апреля, на «Гродно Азоте» произошла авария. Во время слива жидкой серы из цистерны пролились агрессивные химикаты, рассказывает газета предприятия «Гродненский химик».


Фото: gazeta.azot.by

Внештатная ситуация произошла утром на эстакаде слива жидкой серы в цехе олеума.

В 11.20 диспетчер уведомил дежурных по заводу — а дежурили генеральный директор Игорь Ляшенко и начальник производственного отдела Савелий Морозов — о происшествии.

Выяснилось, что в одной из цистерн произошел выброс незначительного количества серы через верхний люк. При этом небольшая часть серы попала на электрообогревающие тэны, вызвав незначительное задымление. На место происшествия выехали спасатели, аварийно-газоспасательный отряд и машина скорой помощи. Такая ситуация произошла на предприятии впервые.

Пролив серы был очень быстро локализован, задымление устранили.

Для продолжения слива серы проблемную цистерну отбуксировали в технологический отстойник.

По словам генерального директора Игоря Ляшенко, ситуация никак не отразилась на объеме выпускаемой продукции и технологическом процессе, материального ущерба нет. Никто не пострадал, вреда экологии не нанесено.

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Теги: Гродно
 
 
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В воскресенье, 4 апреля, на «Гродно Азоте» произошла авария. Во время слива жидкой серы из цистерны пролились агрессивные химикаты.
 
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