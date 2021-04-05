«В 9 лет Ярослав все еще ползает и не говорит». История мамы мальчика с синдромом Кабуки

Источник материала: Tut.by

Синдром Кабуки — это очень редкое генетическое заболевание, которое характеризуется различными пороками, отставанием в росте и умственном развитии, а еще необычным внешним видом. Люди с таким синдромом визуально похожи на актеров театра Кабуки: вытянутые большие глаза, пышные ресницы, приплюснутый нос. Лилия узнала о заболевании сына не сразу после его рождения, а когда Ярославу было уже 3 года. Оказалось, что произошла спонтанная мутация и родители мальчика не являются носителями поломанного гена. Сейчас Ярославу 9 лет. Он не умеет ходить без поддержки и не говорит (только вокализирует). Лилия не сразу приняла диагноз сына, было трудно от непонимания, за что все это ее ребенку. Ради Ярослава женщина ушла из сферы IT, вместе с супругом они открыли центр развития , в который могут обратиться за помощью родители детей с различными диагнозами.