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В Беларуси пройдет Республиканский субботник. Когда, чем займутся и на что направят деньги?
05.04.2021 11:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
17 апреля в Беларуси пройдет Республиканский субботник. Об этом
— В этом году в ходе субботника планируется выполнить работы по благоустройству и приведению в надлежащее состояние объектов и территорий населенных пунктов, историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны, — рассказали в правительстве.
50% заработанных в этот день денежных средств планируется направить Минздраву на:
Оставшиеся 50% заработанных на субботнике денежных средств останутся в распоряжении облисполкомов и Минского горисполкома. Их планируется направить на ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.
В прошлом году Республиканский субботник прошел 25 апреля. Вырученные деньги направили на реконструкцию детских лагерей, памятных мест Великой Отечественной войны и на реставрацию Национального художественного музея.
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- В этом году в ходе субботника планируется выполнить работы по благоустройству и приведению в надлежащее состояние объектов и территорий населенных пунктов,...
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