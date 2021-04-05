В Беларуси пройдет Республиканский субботник. Когда, чем займутся и на что направят деньги?

Источник материала: Tut.by

17 апреля в Беларуси пройдет Республиканский субботник. Об этом сообщила официальный представитель правительства Александра Исаева.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

— В этом году в ходе субботника планируется выполнить работы по благоустройству и приведению в надлежащее состояние объектов и территорий населенных пунктов, историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны, — рассказали в правительстве.

50% заработанных в этот день денежных средств планируется направить Минздраву на:

укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, в том числе на закупку оборудования для оказания плановой и экстренной медицинской помощи населению;

частичное финансирование закупок вакцины от COVID-19 в целях обеспечения доступности вакцинации для населения.

Оставшиеся 50% заработанных на субботнике денежных средств останутся в распоряжении облисполкомов и Минского горисполкома. Их планируется направить на ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.

В прошлом году Республиканский субботник прошел 25 апреля. Вырученные деньги направили на реконструкцию детских лагерей, памятных мест Великой Отечественной войны и на реставрацию Национального художественного музея.