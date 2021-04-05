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Осторожно, оранжевый! Синоптики предупредили о сильном ветре
05.04.2021 11:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сильный ветер ожидается сегодня во многих районах страны. Об этом предупреждает Белгидромет.
В понедельник с 11 до 16 часов во многих районах страны ожидается сильный ветер. Порывы будут достигать 15−20 м/с. Ветреная погода сохранится до конца дня.
В Минске также будет ветрено — с порывами до 18 м/с.
Будьте внимательны и осторожны.
МЧС при сильном ветре рекомендует:
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В Минске также будет ветрено - с порывами до 18 м/с.
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