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Осторожно, оранжевый! Синоптики предупредили о сильном ветре

05.04.2021 11:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сильный ветер ожидается сегодня во многих районах страны. Об этом предупреждает Белгидромет.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В понедельник с 11 до 16 часов во многих районах страны ожидается сильный ветер. Порывы будут достигать 15−20 м/с. Ветреная погода сохранится до конца дня.

В Минске также будет ветрено — с порывами до 18 м/с.

Будьте внимательны и осторожны.

МЧС при сильном ветре рекомендует:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске также будет ветрено - с порывами до 18 м/с.
 
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