Осторожно, оранжевый! Синоптики предупредили о сильном ветре

Источник материала: Tut.by

Сильный ветер ожидается сегодня во многих районах страны. Об этом предупреждает Белгидромет.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В понедельник с 11 до 16 часов во многих районах страны ожидается сильный ветер. Порывы будут достигать 15−20 м/с. Ветреная погода сохранится до конца дня.

В Минске также будет ветрено — с порывами до 18 м/с.

Будьте внимательны и осторожны.

МЧС при сильном ветре рекомендует:

уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).