Весна не торопится: на неделе сохранится прохладная погода с дождем и мокрым снегом

Источник материала: Tut.by

Установившаяся в прошедшие выходные прохладная погода сохранится в ближайшие дни. Кроме не очень высоких температур во второй половине сегодняшнего дня усилится юго-западный ветер (по республике объявлен оранжевый уровень опасности), который приведет к ухудшению комфортности погоды. Об этом сообщает Белгидромет.



Фото с сайта newsbel.by

Во вторник погоду в Беларуси продолжит определять прохладная воздушная масса. Ночью на большей части территории, днем по юго-востоку республики скажется влияние атмосферного фронта, который принесет кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер юго-западный, западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −2…+4°С, максимальная днем +4…+9°С.

7 апреля облаков еще будет много. Местами по стране, а по Гомельской области на большей части территории пройдут кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Ночью и утром по юго-востоку в отдельных районах налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Температура воздуха ночью −5…+2°С, днем +4…+9°С.

В четверг ожидается облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Ветер северо-западный, западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью −5…+1°С, днем +4…+9°С.

9 апреля атмосферное давление подрастет, уменьшится количество облаков и в основном обойдется без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью −4…+1°С, максимальная днем +6…+11°С.

На предстоящие выходные в многокилометровой толще атмосферы установятся юго-западные ветры, которые начнут поставлять в нашу страны умеренно теплый воздух и во многих регионах Беларуси потеплеет.