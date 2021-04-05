В России идет суд о похищении белорусами бывшего офицера ФСБ. Скоро приговор, но дело очень запутанное

Источник материала: Tut.by

В Москве в завершающую стадию входит процесс в отношении белорусов, которые в 2018 году якобы похитили бывшего офицера ФСБ России — при этом один из наших соотечественников более полутора лет находится под стражей в ожидании приговора.



Фото с сайта pixaby.com

Как сообщает российское издание «Коммерсант», на этой неделе в суде по делу о похищении бывшего офицера ФСБ России, а ныне IT-бизнесмена Романа Фиалковского, в котором обвиняются трое белорусов, должна начать выступать защита. Один из фигурантов, 40-летний гомельчанин Андрей Цейко, уже более полутора лет находится под стражей в ожидании вердикта. Адвокаты планируют организовать дачу показаний двумя другими нашими соотечественниками, находящимися в Украине, посредством видеоконференции. Белорусских граждан обвиняют в похищении человека, разбое и вымогательстве, при этом они все отрицают и указывают на нестыковки в деле.

Сама история произошла в 2018 году, причем ее картина, представленная обвинением, как и рассказ самого потерпевшего, как отмечают адвокаты обвиняемых, изобилует противоречиями.

Версия бывшего офицера ФСБ

Портал Naviny.by ранее сообщал со ссылкой на материалы дела, что, по словам 39-летнего Романа Фиалковского, его похитили из собственного дома в ночь с 28 на 29 августа 2018 года: мужчина спал один в комнате, в доме также была его супруга. В здание проникли трое неизвестных, пробрались к нему, сделали укол неизвестного вещества и увезли на его же машине Range Rover Sport через Беларусь к украинской границе, предварительно заставив его оформить документы на авто. Фиалковскому якобы заявили, что он должен заплатить 15 миллионов российских рублей (около 230 тысяч долларов по тогдашнему курсу). Прибыв к границе, злоумышленники оставили машину, а сами вместе с Фиалковским прошли через переход «Новые Яриловичи» в Черниговской области пешком.

На украинской территории, по версии Фиалковского, его забрали четыре человека, которые отвезли его с мешком на голове в неизвестное место и поместили в подвал, где устроили допрос: интересовались учебой в Академии ФСБ, спецификой трудовой деятельности и клиентами. После этого мужчину перевезли в загородный дом, где он пробыл до 11 сентября. Тогда его заставили поставить подпись на неких документах, переодели, отвезли к российской границе и отпустили. Еще на украинской стороне служебная собака среагировала на запах россиянина, и Фиалковского досмотрели. Пограничники нашли при нем «шпионские» ручку и зажигалку — предметы были оборудованы скрытой камерой. На смартфоне были найдены фотографии вызывающих подозрение документов — предполагалось, что секретных.

Уголовные дела в Украине и России

Фиалковским занялась СБУ, против него возбудили уголовное дело о незаконном ввозе специальной аппаратуры. Однако меньше чем через две недели после инцидента, 22 сентября, его отпустили под залог. На следующий день мужчина отправил российским правоохранителям заявление о своем похищении. Причем он указал, что преступление не связано с его бизнесом или угоном машины.

В итоге 7 марта 2019 года суд в Украине приговорил мужчину к штрафу за контрабанду спецсредств — Фиалковский при этом полностью признал свою вину. Заплатив положенное, россиянин вернулся на родину.

Российские правоохранители начали расследование похищения и в апреле 2019 года объявили в розыск по подозрению в совершении преступления троих гомельчан: Андрея Цейко, Виталия Юрченко и Петра Николаенко. Уже 11 августа был задержан Цейко, а двое других белорусов уехали в Украину.

Белорусы все отрицают

Все трое наших соотечественников не признают вину. Виталий Юрченко рассказывал Naviny.by, что, уехав в Москву с другом для покупки машины, там познакомился с Фиалковским, который продавал свой Range Rover Sport по объявлению. После заключения сделки, узнав от белорусов, что они собираются на машине на родину, а дальше поедут в Украину, Фиалковский якобы попросился в попутчики до границы. Также с компанией путешествовал впоследствии задержанный Андрей Цейко — сам он живет и работает в Санкт-Петербурге, оказался в Москве по делам и хотел заехать к родителям в Гомель. Так как машина еще не была оформлена, покупку в итоге оставили в Гомеле, а дальше на арендном транспорте отправились к украинской границе, пересекли ее и распрощались с Фиалковским — якобы он заявил, что его должны там встретить. По словам Юрченко, некоторые показания Фиалковского вызывают вопросы. Например, во время пересечения границы он не сообщил пограничникам о своем похищении, никак не обозначил, что ему необходима помощь, а целью визита назвал туризм.

- Зачем нам его похищать? Он все выдумал, чтобы оправдать себя. Его показания просто смешные. И даже в них он путается. То трое зашли к нему в дом, то двое, и потом третий присоединился. Границу с Украиной, сам признает, переходил добровольно. Если его похитили, то почему он не заявил об этом на границе? Даже пункт пропуска он называет неправильно. Мы его везли через «Новую Гуту», а он пишет в показаниях о «Трех сестрах» (пункт пропуска «Веселовка». — Прим. TUT.BY), — рассказал тогда журналистам Юрченко.

В суд материалы дела передали в июле 2020 года. Как сообщает «Коммерсант», Фиалковский периодически путался в показаниях, например, говоря о сумме, которую у него потребовали — сначала речь шла о 15 миллионах рублей, а затем он говорил уже о 50 миллионах. По его словам, нестыковки связаны с уколом неизвестного вещества, из-за которого он плохо понимал происходящее. Также оказалось, что супруга Фиалковского состояла в связи с Петром Юрченко — якобы в отместку за то, что ее супруг изменял ей с другой женщиной. Сама любовница Фиалковского также давала в суде показания, заявив, что в его доме акустика не позволила бы осуществить похищение, оставшись незамеченными.

Хотя сейчас Фиалковский в разводе с супругой, во время его нахождения в Украине под домашним арестом она приезжала к нему вместе с дочерью. Причем украинские правоохранители дали разрешение посетить паре горнолыжный курорт в Буковеле.

Коллега Фиалковского также заявил в суде, что тот позвонил ему 5 сентября 2018 года — тогда, когда, если верить потерпевшему, он еще был в плену. Мужчина спокойно рассказал другу, что 11 сентября планирует возвращаться на родину — как раз в тот день он и был задержан на границе. Оказалось, эту информацию Фиалковский продублировал в переписке в мессенджере, которая и была предъявлена суду. Согласно показаниям Фиалковского, все это делалось под давлением со стороны неизвестных.

По словам адвоката Цейко, наш соотечественник в момент похищения Фиалковского ходил на костылях — у него была травма ноги из-за неудачного приземления после прыжка с парашютом. У него также нет пальцев на одной руке из-за несчастного случая.