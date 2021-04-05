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У Министерства информации новый руководитель. Луцкий перешел в Администрацию президента
05.04.2021 12:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Как
Назначенный министром информации Владимир Перцов занимал должность директора Представительства МТРК «Мир» в Беларуси.
Владимир Перцов родился 7 мая 1974 года в Витебске. Закончил худграф Витебского госуниверситета и Академию управления при Президенте Республики Беларусь. На телевидение попал в 1993 году. Был автором и ведущим программ Витебской студии телевидения, а позже — ток-шоу Первого Национального телеканала «Будни». В 1998-м возглавил первую Витебскую FM-радиостанцию «Радио-Витебск». С 2002 года работал председателем и директором Гродненской областной телерадиокомпании. С 2008 по 2010 год возглавлял дирекцию телеканала «РТР-Беларусь» на «Столичном телевидении».
Игорь Луцкий, который
Луцкий сменил в администрации Андрея Кунцевича, который с августа 2019 года курировал идеологическое направление. Сам Кунцевич перешел в Мининформ, где займет пост первого заместителя министра.
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Игорь Луцкий, который возглавлял министерство меньше года, назначен замглавы Администрации президента.
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