В Минском зоопарке впервые родился верблюжонок

Источник материала: Tut.by

У домашних двугорбых верблюдов Яшмы и Васи родился верблюжонок. Об этом рассказывают в Минском зоопарке.



Фото: minskzoo.by

Зоотехники заметили беременность Яшмы еще летом, благоустроили вольер и подготовились, так как для Яшмы это первые роды. Беременность длилась чуть больше 13 месяцев. У самки был хороший аппетит, она стала больше лежать — это нормально для такого состояния.

Верблюдица родила девочку 23 марта. Роды прошли с небольшими осложнениями, но все справились, поэтому верблюжонка назвали Виктория.

Спустя время маму и Викторию выпустили на улицу. Самка начала издавать звуки, похожие на рев, которые и сейчас можно услышать, гуляя по зоопарку. Так она защищает свою малышку от чрезмерного внимания.

Отца Васю еще не подпускают к Виктории, а еще одна самка верблюда Саке относится к рождению равнодушно и не обращает внимание на малышку.