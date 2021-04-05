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В Минском зоопарке впервые родился верблюжонок

05.04.2021 13:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У домашних двугорбых верблюдов Яшмы и Васи родился верблюжонок. Об этом рассказывают в Минском зоопарке.


Фото: minskzoo.by

Зоотехники заметили беременность Яшмы еще летом, благоустроили вольер и подготовились, так как для Яшмы это первые роды. Беременность длилась чуть больше 13 месяцев. У самки был хороший аппетит, она стала больше лежать — это нормально для такого состояния.

Верблюдица родила девочку 23 марта. Роды прошли с небольшими осложнениями, но все справились, поэтому верблюжонка назвали Виктория.

Спустя время маму и Викторию выпустили на улицу. Самка начала издавать звуки, похожие на рев, которые и сейчас можно услышать, гуляя по зоопарку. Так она защищает свою малышку от чрезмерного внимания.

Отца Васю еще не подпускают к Виктории, а еще одна самка верблюда Саке относится к рождению равнодушно и не обращает внимание на малышку.

 
 
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Зоотехники заметили беременность Яшмы еще летом, благоустроили вольер и подготовились, так как для Яшмы это первые роды. Беременность длилась чуть больше 13...
 
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