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В Минском зоопарке впервые родился верблюжонок
05.04.2021 13:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У домашних двугорбых верблюдов Яшмы и Васи родился верблюжонок. Об этом
Зоотехники заметили беременность Яшмы еще летом, благоустроили вольер и подготовились, так как для Яшмы это первые роды. Беременность длилась чуть больше 13 месяцев. У самки был хороший аппетит, она стала больше лежать — это нормально для такого состояния.
Верблюдица родила девочку 23 марта. Роды прошли с небольшими осложнениями, но все справились, поэтому верблюжонка назвали Виктория.
Спустя время маму и Викторию выпустили на улицу. Самка начала издавать звуки, похожие на рев, которые и сейчас можно услышать, гуляя по зоопарку. Так она защищает свою малышку от чрезмерного внимания.
Отца Васю еще не подпускают к Виктории, а еще одна самка верблюда Саке относится к рождению равнодушно и не обращает внимание на малышку.
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Зоотехники заметили беременность Яшмы еще летом, благоустроили вольер и подготовились, так как для Яшмы это первые роды. Беременность длилась чуть больше 13...
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