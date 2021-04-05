|
«Техника исправна». Минобороны - о таране дома самоходной ракетной установкой под Осиповичами
05.04.2021 13:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Солдат-срочник не справился с управлением самоходной пусковой установкой на крутом повороте, потому техника врезалась в угол дома. Так
По данным Министерства обороны, ДТП произошло во время марша ракетного дивизиона одной из воинских частей на полигон Гожский. Солдат-срочник, управляя самоходной пусковой установкой, на крутом повороте не справился с управлением.
Дочь хозяйки дома рассказала TUT.BY, что повреждения дома значительные — здание перекосилось. Минобороны же в официальном заявлении указывает, что самоходная пусковая установка «задела угол жилого дома» — и публикует фото с хозяйкой дома вот с такого ракурса.
«Военным ведомством начата проверка по факту ДТП. Военная техника исправна.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По версии военного ведомства, солдат-срочник просто не справился с управлением.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)