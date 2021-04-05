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«Техника исправна». Минобороны - о таране дома самоходной ракетной установкой под Осиповичами

05.04.2021 13:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Солдат-срочник не справился с управлением самоходной пусковой установкой на крутом повороте, потому техника врезалась в угол дома. Так комментирует Министерство обороны ДТП в деревне Моисеевичи Осиповичского района, которое произошло утром 5 апреля.


Фото прислали читатели TUT.BY

По данным Министерства обороны, ДТП произошло во время марша ракетного дивизиона одной из воинских частей на полигон Гожский. Солдат-срочник, управляя самоходной пусковой установкой, на крутом повороте не справился с управлением.

Дочь хозяйки дома рассказала TUT.BY, что повреждения дома значительные — здание перекосилось. Минобороны же в официальном заявлении указывает, что самоходная пусковая установка «задела угол жилого дома» — и публикует фото с хозяйкой дома вот с такого ракурса.


«Военным ведомством начата проверка по факту ДТП. Военная техника исправна.
Повреждения жилого дома устраняются воинской частью», — сообщает Минобороны.

 
 
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По версии военного ведомства, солдат-срочник просто не справился с управлением.
 
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