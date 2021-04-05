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Стало известно, когда в Минске заработают аттракционы

05.04.2021 13:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сезон аттракционов в столице стартует 28 апреля. В парке Горького появятся новые игровые комплексы, сообщает телеграм-канал «Минск. Официально».


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Аттракционы в минских парках заработают 28 апреля, сейчас оборудование завершают готовить к сезону.

В парке Горького появится двухуровневый детский лабиринт. В зоне отдыха, расположенной ближе к пересечению улиц Фрунзе и Первомайской, вместо старой детской площадки установят большой игровой комплекс в виде корабля. Комнату смеха сменит новый аттракцион «Виртуальная реальность». Также сейчас разрабатывается эскизный проект «поляны Бабы Яги». Предполагается, что это будет игровая зона с деревянными скульптурами.

А вот фонтаны в Минске включат 30 апреля, уже рассказывали в Мингорисполкоме.

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Теги: Минск
 
 
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Сезон аттракционов в Минске стартует 28 апреля. В парке Горького появятся новые игровые комплексы, сообщает телеграм-канал «Минск. Официально».
 
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