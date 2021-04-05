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Пьяный житель Каменецкого района ударил головой в лицо сотрудника милиции. Ему дали 3 месяца ареста

05.04.2021 13:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Каменце вынесли приговор 33-летнему мужчине, который обвинялся в насилии над сотрудником департамента охраны, сообщает Генпрокуратура.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Иван Яриванович

26 декабря прошлого года обвиняемого привезли в оперативно-дежурную службу местного райотдела милиции. Причина — появление в общественном месте в состоянии, «оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность». Там мужчина ударил головой в лицо сотрудника департамента охраны.

Суд признал мужчину виновным и назначил 3 месяца ареста.

 
 
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В райотдел его привезли за появление в общественном месте в состоянии, «оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность».
 
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