Пьяный житель Каменецкого района ударил головой в лицо сотрудника милиции. Ему дали 3 месяца ареста

Источник материала: Tut.by

В Каменце вынесли приговор 33-летнему мужчине, который обвинялся в насилии над сотрудником департамента охраны, сообщает Генпрокуратура .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Иван Яриванович

26 декабря прошлого года обвиняемого привезли в оперативно-дежурную службу местного райотдела милиции. Причина — появление в общественном месте в состоянии, «оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность». Там мужчина ударил головой в лицо сотрудника департамента охраны.

Суд признал мужчину виновным и назначил 3 месяца ареста.