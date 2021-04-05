Среди участниц обнаженной фотосессии на балконе гостиницы в Дубае могли быть белоруски

Источник материала: Tut.by

Участницы обнаженной фотосессии на балконе отеля в Дубаи оказались гражданками стран СНГ. Сообщается, что среди них были и белоруски. Официально эта информация пока не подтверждается.



Участницы фотосессии. Фото: телеграм-канал Life Shot

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на генконсульство России в Дубае, из задержанных в связи с инцидентом сорока человек как минимум восемь девушек оказались гражданками России. Телеграм-канал «Небожена» заявил , что среди участниц фотосессии также были гражданки Украины, Беларуси и Молдовы.

О самом инциденте 3 апреля сообщила местная полиция, указав, что задержана группа лиц, появившаяся в непристойном видео, распространенном в интернете. Полиция также предостерегла от «подобного недопустимого поведения, которое не отражает ценности и этику общества Эмиратов». Было заявлено, что наказанием за подобное преступление может стать штраф в размере 5 тысяч дирхамов (более 1,3 тысячи долларов) или шесть месяцев в тюрьме.

Как сообщило британское издание Daily Mail, в субботу, 3 апреля, видео и фото с десятком обнаженных девушек, стоящих на балконе гостиницы в элитном районе Дубаи Marina широко разошлись по соцсетям. Со ссылкой на таблоид The Sun газета сообщила, что всего в обнаженной фотосессии на балконе приняли участие 15 моделей, а сама она появилась на израильском интернет-ресурсе, который является версией американского «сайта для взрослых».

В Генеральном консульстве Беларуси в Дубае TUT.BY рассказали, что пока нет официального подтверждения того, что среди задержанных девушек были белоруски.

— Информация сейчас уточняется. Комментировать пока нечего, потому что неизвестно, есть ли там гражданки Беларуси — мы запросили информацию у полиции, — заявили в генконсульстве.