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Среди участниц обнаженной фотосессии на балконе гостиницы в Дубае могли быть белоруски
05.04.2021 13:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Участницы обнаженной фотосессии на балконе отеля в Дубаи оказались гражданками стран СНГ. Сообщается, что среди них были и белоруски. Официально эта информация пока не подтверждается.
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О самом инциденте 3 апреля
Как
В Генеральном консульстве Беларуси в Дубае TUT.BY рассказали, что пока нет официального подтверждения того, что среди задержанных девушек были белоруски.
— Информация сейчас уточняется. Комментировать пока нечего, потому что неизвестно, есть ли там гражданки Беларуси — мы запросили информацию у полиции, — заявили в генконсульстве.
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Всего за участие в инциденте местная полиция задержала 40 человек. Им может грозить штраф или до полугода тюрьмы.
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