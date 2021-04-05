Сезон аттракционов в Минске стартует 28 апреля - будут новые карусели

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 апр – Sputnik. Подготовка аттракционов к сезону находится на завершающей стадии, они заработают 28 апреля, рассказали в пресс-службе Мингорисполкома.

В одном из самых излюбленных парков минчан, ЦДП им. Горького, впервые заработает двухуровневый детский лабиринт, а в зеленой зоне отдыха, расположенной на пересечении улиц Фрунзе и Первомайской, вместо старой детской площадки установят большой игровой комплекс в виде корабля.

Старое помещение комнаты смеха с зеркалами заменит новый аттракцион - "Виртуальная реальность". Кроме того, специалисты "Минскзеленстроя" сейчас разрабатывают эскизный проект поляны Бабы Яги. Это будет игровая зона с различными деревянными фигурками. Навсегда уберут из парка Горького и старые "Русские качели", которые уже выработали свой ресурс.

В Минске сегодня установлены и функционируют 55 аттракционов. Они расположены в парке им. Максима Горького, парке им. Челюскинцев, парке им. 50-летия Великого Октября и парке им. 900-летия Минска.

Нормативный срок службы аттракционов - 10 лет. Госпромнадзор уполномочен увеличивать или сокращать этот срок в зависимости от изношенности каруселей.

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