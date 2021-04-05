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Что известно о ЧП на «Гродно Азоте»

05.04.2021 14:11 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Авария во время слива жидкой серы из цистерны, когда из нее пролились агрессивные химикаты, устранена.

Об этом сообщает газета предприятия «Гродненский химик».

Инцидент произошел 4 апреля утром в цехе олеума. Дежурных по заводу гендиректора Игоря Ляшенко и начальника производственного отдела Савелия Морозова в 11:20 известил об аварии диспетчер.

Оказалось, что незначительное количество серы просочилось через верхний люк, и часть ее попала на электрообогревающие тэны. Произошло задымление. На место происшествия выехали спасатели, аварийно-газоспасательный отряд и машина скорой помощи. Такая ситуация случилась на предприятии впервые, ранее подобное было на Гомельском химзаводе.

Пролив серы локализовали (это около 15-20 кг), задымление устранили. Для продолжения процесса проблемную цистерну отбуксировали в технологический отстойник.

Гендиректор Игорь Ляшенко утверждает, что ситуация никак не отразилась на объеме выпускаемой продукции и технологическом процессе. Материального и экологического ущерба нет, и никто не пострадал.

Издание поясняет: "Жидкая сера представляет собой высоковязкое вещество, при высоких температурах происходит её расширение и выделение серных газов. В процессе разогрева изредка бывает выброс незначительного количества серы через верхний люк".

 
 
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Авария во время слива жидкой серы из цистерны, когда из нее пролились агрессивные химикаты, устранена.
 
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