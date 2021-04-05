|
Что известно о ЧП на «Гродно Азоте»
05.04.2021 14:11 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Авария во время слива жидкой серы из цистерны, когда из нее пролились агрессивные химикаты, устранена.
Об этом
Инцидент произошел 4 апреля утром в цехе олеума. Дежурных по заводу гендиректора Игоря Ляшенко и начальника производственного отдела Савелия Морозова в 11:20 известил об аварии диспетчер.
Оказалось, что незначительное количество серы просочилось через верхний люк, и часть ее попала на электрообогревающие тэны. Произошло задымление. На место происшествия выехали спасатели, аварийно-газоспасательный отряд и машина скорой помощи. Такая ситуация случилась на предприятии впервые, ранее подобное было на Гомельском химзаводе.
Пролив серы локализовали (это около 15-20 кг), задымление устранили. Для продолжения процесса проблемную цистерну отбуксировали в технологический отстойник.
Гендиректор Игорь Ляшенко утверждает, что ситуация никак не отразилась на объеме выпускаемой продукции и технологическом процессе. Материального и экологического ущерба нет, и никто не пострадал.
Издание поясняет: "Жидкая сера представляет собой высоковязкое вещество, при высоких температурах происходит её расширение и выделение серных газов. В процессе разогрева изредка бывает выброс незначительного количества серы через верхний люк".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария во время слива жидкой серы из цистерны, когда из нее пролились агрессивные химикаты, устранена.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)