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Апрель в Беларуси по прогнозам синоптиков ожидается теплее обычного
05.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСредняя температура воздуха по сравнению с мартом будет выше на 7-8 градусов. А начало месяца пока теплом не радует. В ближайшие дни - дождь, мокрый снег. Ночью до плюс 3-х, днем до 9 градусов тепла.
В конце недели ожидается теплая и ясная погода - до 11 со знаком плюс.
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Средняя температура воздуха по сравнению с мартом будет выше на 7-8 градусов. А начало месяца пока теплом не радует. В ближайшие дни - дождь, мокрый снег. Ночью до плюс...
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