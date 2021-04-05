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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Апрель в Беларуси по прогнозам синоптиков ожидается теплее обычного Средняя температура воздуха по сравнению с мартом будет выше на 7-8 градусов. А начало месяца пока теплом не радует. В ближайшие дни - дождь, мокрый снег. Ночью до плюс...

Средняя температура воздуха по сравнению с мартом будет выше на 7-8 градусов. А начало месяца пока теплом не радует. В ближайшие дни - дождь, мокрый снег. Ночью до плюс 3-х, днем до 9 градусов тепла.В конце недели ожидается теплая и ясная погода - до 11 со знаком плюс.