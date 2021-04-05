ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Продолжение сенсационного расследования ОНТ "Манкурты. Постскриптум"

05.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В обществе не утихает резонанс вокруг фильмов "Манкурты" наших коллег с телеканала ОНТ. Разоблачительное расследование о том, как иностранные спецслужбы с целью заполучить секретные документы пытались создать агентурную сеть в Беларуси. Все факты мы увидели в фильмах. Казалось, спецоперация должна была завершиться. Но нет. Один из главных фигурантов истории - Игорь Макар (сбежавший силовик, работающий на иностранную разведку) - был настолько уверен, что все идет как надо, что продолжал общение и пытался достать секретный архив. Макар оперативно вышел на свою знакомую Наталью Любецкую. А та уже на свою родственницу Ольгу, которая в Гродно должна была забрать слитые документы из КГБ.

Ночью 31 марта (уже после выхода "Манкуртов") Наталья Любецкая была задержана на Партизанском проспекте в Минске с архивом в руках. Женщина ошарашена, она не ожидала такой развязки. Позже осознает, как Макар ее фактически использовал.

Продолжение сенсационного расследования ОНТ "Манкурты. Постскриптум"


После выхода фильмов "Манкурты" в эфир  стало ясно: наши контрразведчики вели большую отработку тех, кто так хотел развернуть в Беларуси свою подрывную разведывательную сеть и уже почувствовал себя героем. Но не тут-то было. Макар сразу же удаляет всю переписку с Натальей, а иностранные спецслужбы, у которых явно рыльце в пушку,  делают вид, что ни при чем. Отвечать все же им придется по закону.


Смотрите также:

"Манкурты": секретная операция КГБ. Как беглые и иностранные спецслужбы вели двойную игру. (Фильм 1)

"Манкурты". Подполковник КГБ оказался предателем и работал на иностранную разведку. (Фильм 2)

Журналисты телеканала ОНТ продолжают выводить "светлых и невероятных" на чистую воду

"Ложь беглых". О разборках белорусской оппозиции продолжают рассказывать наши коллеги с телеканала ОНТ

ОНТ: Тихановская, перемены и политика - это ширма для бизнес-проекта




 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В обществе не утихает резонанс вокруг фильмов "Манкурты" наших коллег с телеканала ОНТ. Разоблачительное расследование о том, как иностранные спецслужбы с целью...
 
Новости дня
Новости общества
 
Республиканский субботник пройдет в Беларуси 17 апреля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by