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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Республиканский субботник пройдет в Беларуси 17 апреля В этом году, сообщает пресс-служба правительства, планируется выполнить работы по благоустройству объектов и территорий населенных пунктов, историко-культурных...

В этом году, сообщает пресс-служба правительства, планируется выполнить работы по благоустройству объектов и территорий населенных пунктов, историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы. Половину заработанных денежных средств планируется направить на укрепление материально-технической базы медучреждений. Оставшиеся 50 % останутся в распоряжении облисполкомов и Минского горисполкома. Их планируется направить на ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей и мемориальных комплексов.