Путешествуем по Беларуси. Голубые озера

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На территории природного комплекса сосредоточены самые загадочные озера. Вы сможете увидеть реку Страча, которую часто сравнивают с горной рекой. Рельеф представлен озовыми грядами, можно пройтись по вершине озовой гряды, а еще здесь есть возможность увидеть то, что осталось в результате прошествия здесь и таяния Валдайского ледника.

Экотропа "Голубые озера"



На экологической тропе "Голубые озера" предусмотрены два пеших маршрута на 4 и 7 км. Путь будет проходить через озеро Глубелька, Глубля и мистическое Мертвое озеро. Вокруг невероятной красоты лес. Сходить с тропы запрещен. Также нельзя собирать чернику и другие ягоды. Запреты эти введены, чтобы сохранить нетронутой уникальную экосистему этого леса. Даже упавшие сухие деревья здесь убирают в сторону, чтобы не мешали ходить, распиливают и оставляют на месте.



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Река Страча

Река Страча уникальна - именно по ней на нерест идет угорь - бренд Нарочанского края. Те, кто отдыхает в Нарочанском крае, знают, что стоит попробовать хотя бы кусочек этого копченого лакомства. Угорь - рыба загадочная. Она преодолевает огромное расстояние для того, чтобы нереститься в Саргассовом море. Взрослые особи после нереста погибают и не возвращаются обратно, а мальки каким-то удивительным образом запоминают маршрут родителей и возвращаются сюда, в белорусские озера.









Легенды этих мест



На каждой тропинке, на каждом повороте экскурсовод расскажет вам невероятные истории, связанные с этими местами. Есть, например, такая легенда: говорят, Ядвига - будущая супруга Александра Хоминского, бывшего хозяина этих земель, вечером накануне собственной свадьбы отказывает местной жительнице, которая просит у Ядвиги экипаж, чтобы отвезти больного ребенка к врачу. Мол, наутро, после свадьбы приходи. А утром свадебный кортеж встречается с траурным - ребенок умер. И в сердцах проклинает убитая горем мать Ядвигу Хоминскую. С тех пор не знала она счастья материнства. Все пятеро детей Ядвиги рано ушли из жизни. Дальше вы сможете пройти по вершине озовой гряды - это то, что нам оставил Валдайский ледник, прошедшийся примерно 15-20 тысяч лет назад.



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По дороге можно частенько встретить туристов, да и просто местных жителей, которые с удовольствием гуляют здесь или ходят на озеро купаться. Наивысшая точка маршрута - 220 метров.







Озера Глубелька и Глубля

Озеро - место весьма популярное. Привлекает оно своей чистой водой и белой глиной. Спа-процедуры по-белорусски! В озере Глубля видимость воды достигает 5 метров. Местные жители говорят, что вода в озере живая, потому что минеральный состав этой воды благотворно действует на кожу и на организм в целом. Плаваешь и хорошеешь.









Озеро Мертвое

Есть версия, что озеро назвали именно так, потому что здесь хоронили викингов. На самом деле здесь рядом проходил водный маршрут и, возможно, это место использовалось, как место для захоронения павших во время путешествия. Наука же объясняет такое название иначе: вокруг расположены болота, которые ограничивают попадание в озеро минеральных веществ, а без них и без кислорода мало кто и что может выжить в этих условиях.



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Озеро Мертвое внесено в список аномальных зон Республики Беларусь. Это место внесено в список аномальных зон Республики Беларусь. И те, кто интересуется потусторонними явлениями, приезжают сюда, чтобы проводить свои исследования. Некоторые люди, находясь здесь, даже отмечают изменение самочувствия: учащенное сердцебиение, головокружение.

Подумать о ночлеге на природе нужно заранее

Необходимо взять с собой палатку, спальный мешок и прочие походные принадлежности. Для полного единения с природой останьтесь на ночь на берегу озера. Ближайшая стоянка - на озере Болдук.