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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Подготовлена новая редакция закона о геодезии и картографии Новая редакция закона о геодезии и картографии уже подготовлена и будет направлена в Палату представителей. Об этом рассказал председатель Госкомитета по...

Новая редакция закона о геодезии и картографии уже подготовлена и будет направлена в Палату представителей. Об этом рассказал председатель Госкомитета по имуществу Дмитрий Матусевич. Польза от новаций будет ощутима и для людей, и для всей экономики в целом. Все земельные, строительные и пространственные ресурсы объединят в систему - единый хаб. Доступ к нему будет у всех заинтересованных. К тому же высокие технологии стремительно идут вперед - и это нужно учитывать в законодательстве.