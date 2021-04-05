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Подготовлена новая редакция закона о геодезии и картографии
05.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНовая редакция закона о геодезии и картографии уже подготовлена и будет направлена в Палату представителей. Об этом рассказал председатель Госкомитета по имуществу Дмитрий Матусевич. Польза от новаций будет ощутима и для людей, и для всей экономики в целом. Все земельные, строительные и пространственные ресурсы объединят в систему - единый хаб. Доступ к нему будет у всех заинтересованных. К тому же высокие технологии стремительно идут вперед - и это нужно учитывать в законодательстве.
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Новая редакция закона о геодезии и картографии уже подготовлена и будет направлена в Палату представителей. Об этом рассказал председатель Госкомитета по...
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