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Утечка личных данных граждан будет грозить виновникам ответственностью вплоть до уголовной

05.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусские депутаты рассчитывают принять весной соответствующий закон. Он призван защитить от сливов личной информации в Сеть. Зачастую они связаны с прямыми угрозами здоровью и жизни человека. События минувшего года показали, что это напрямую коснулось многих журналистов, госслужащих, судей и правоохранителей. Персональными данными пользуются и мошенники, чтобы получить доступ к банковским картам. Ожидается, что в нашей стране появится специальный орган, который будет уполномочен аккумулировать все личные данные белорусов.

Также в весенней повестке депутатов противодействие нацизму и экстремизму. Теперь всем причастным к деятельности экстремистской организации будет грозить уголовная ответственность. К таким действиям причислят, помимо прочего, посягательства на независимость, суверенитет и общественную безопасность.

 
 
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Белорусские депутаты рассчитывают принять весной соответствующий закон. Он призван защитить от сливов личной информации в Сеть. Зачастую они связаны с прямыми...
 
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