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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Утечка личных данных граждан будет грозить виновникам ответственностью вплоть до уголовной Белорусские депутаты рассчитывают принять весной соответствующий закон. Он призван защитить от сливов личной информации в Сеть. Зачастую они связаны с прямыми...

Белорусские депутаты рассчитывают принять весной соответствующий закон. Он призван защитить от сливов личной информации в Сеть. Зачастую они связаны с прямыми угрозами здоровью и жизни человека. События минувшего года показали, что это напрямую коснулось многих журналистов, госслужащих, судей и правоохранителей. Персональными данными пользуются и мошенники, чтобы получить доступ к банковским картам. Ожидается, что в нашей стране появится специальный орган, который будет уполномочен аккумулировать все личные данные белорусов.Также в весенней повестке депутатов противодействие нацизму и экстремизму. Теперь всем причастным к деятельности экстремистской организации будет грозить уголовная ответственность. К таким действиям причислят, помимо прочего, посягательства на независимость, суверенитет и общественную безопасность.