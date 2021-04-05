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От корвалола до боярышника. Минздрав запретил аптекам продавать по ночам спиртовые настойки
05.04.2021 15:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В аптеках в Беларуси с 21.00 до 8.00 больше не будут продавать спиртосодержащие лекарства. Речь в том числе идет о каплях корвалол, успокоительных каплях, настойках пустырника и календулы. Об этом говорится в постановлении Минздрава от 23 февраля 2021 года № 14,
Постановление Минздрава от 23 февраля 2021 года № 14
Как пояснили в справочной аптечной сети «Белфармация», в ночное время приобрести такого рода лекарства нельзя.
Подобный запрет Минздрав вводил в 2016 году, тогда с помощью него боролись с немедицинским использование препаратов. Ведомство разработало письмо от 19 декабря 2016 г. № 4−2-6/829−1135 «О розничной реализации спиртосодержащих лекарственных средств».
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В аптеках в Беларуси с 21.00 до 8.00 больше не будут продавать спиртосодержащие лекарства.
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