От корвалола до боярышника. Минздрав запретил аптекам продавать по ночам спиртовые настойки

Источник материала: Tut.by

В аптеках в Беларуси с 21.00 до 8.00 больше не будут продавать спиртосодержащие лекарства. Речь в том числе идет о каплях корвалол, успокоительных каплях, настойках пустырника и календулы. Об этом говорится в постановлении Минздрава от 23 февраля 2021 года № 14, сообщает Национальный правовой интернет-портал.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Постановление Минздрава от 23 февраля 2021 года № 14 вносит изменения в постановление ведомства от 27 декабря 2006 года № 120. Теперь в аптеках в том числе в больницах не осуществляется продажа спиртосодержащих лекарственных препаратов в период с 21.00 до 8.00. В перечень попал 21 препарат. Это диаротокан, диаротокан-плюс, настойки аралии, женьшеня, элеутерококк, гликозиды боярышника, трикардин, успокоительные капли, диагиперон, настойки календулы, эхинацеи пурпурной, муравьиный спирт, барбовал, настойка корня валерианы, корвалдин, корвалол, настойки пиона, пустырника, рамевал, седанол и сердечные капли.

Как пояснили в справочной аптечной сети «Белфармация», в ночное время приобрести такого рода лекарства нельзя.

Подобный запрет Минздрав вводил в 2016 году, тогда с помощью него боролись с немедицинским использование препаратов. Ведомство разработало письмо от 19 декабря 2016 г. № 4−2-6/829−1135 «О розничной реализации спиртосодержащих лекарственных средств».