В Бобруйске переименуют три микрорайона. Новые названия выбрал горисполком

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске решили переименовать три микрорайона, которые сейчас носят порядковые номера — 5-й, 6-й и 7-й. По словам чиновников, для переименования они выбрали лучшие варианты из присланных бобруйчанами идей, пишет «Вечерний Бобруйск».



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Дать микрорайонам более благозвучные названия предложил председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев в 2020 году во время закладки капсулы на месте будущей школы № 35 в 7-м микрорайоне.

Бобруйчанам предложили прислать в горисполком свои варианты новых названий микрорайона. Из них чиновники и выбрали лучшие, по их мнению, новые названия для микрорайонов.

5-й микрорайон решили назвать Северным. Он расположен в северной части города, но не самый северный из них: как раз 6-й и 7-й микрорайоны находятся еще севернее.

Но 6-й микрорайон решили переименовать в Приберезинский. Но нет, он не находится на берегу Березины: от реки его отделяет еще широкая полоса частного сектора.

7-й микрорайон станет Молодежным. Это бывшая сельская пашня, застроенная новыми многоэтажками, среди которых как раз строится будущая средняя школа № 35 на 1200 учеников.