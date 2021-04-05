ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Бобруйске переименуют три микрорайона. Новые названия выбрал горисполком

05.04.2021 15:09 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске решили переименовать три микрорайона, которые сейчас носят порядковые номера — 5-й, 6-й и 7-й. По словам чиновников, для переименования они выбрали лучшие варианты из присланных бобруйчанами идей, пишет «Вечерний Бобруйск».


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Дать микрорайонам более благозвучные названия предложил председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев в 2020 году во время закладки капсулы на месте будущей школы № 35 в 7-м микрорайоне.

Бобруйчанам предложили прислать в горисполком свои варианты новых названий микрорайона. Из них чиновники и выбрали лучшие, по их мнению, новые названия для микрорайонов.

5-й микрорайон решили назвать Северным. Он расположен в северной части города, но не самый северный из них: как раз 6-й и 7-й микрорайоны находятся еще севернее.

Но 6-й микрорайон решили переименовать в Приберезинский. Но нет, он не находится на берегу Березины: от реки его отделяет еще широкая полоса частного сектора.

7-й микрорайон станет Молодежным. Это бывшая сельская пашня, застроенная новыми многоэтажками, среди которых как раз строится будущая средняя школа № 35 на 1200 учеников.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Варианты названий для переименования присылали горожане, утверждают в администрации. А чиновники только выбрали лучшие из них.
 
Новости дня
Новости общества
 
Ремонт улицы Гагарина: деревья в сквере вырубили под разворотное кольцо для трамваев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by