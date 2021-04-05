Ремонт улицы Гагарина: деревья в сквере вырубили под разворотное кольцо для трамваев

Источник материала: Tut.by

В Витебске продолжается реконструкция улицы Гагарина , которую начали летом 2020 года. Сейчас рабочие меняют инженерные сети от бани № 3 до начала улицы, сообщают «Витьбичи».



Пересечение проспекта Людникова и улицы Гагарина

На объекте трудятся около 200 человек, задействовано почти 80 единиц техники. Работы идут без выходных по 12 часов в день.

Строители завершили прокладку сетей на большом участке улицы — от бывшего трамвайного кольца до бани № 3. Здесь заменили канализационные трубы, технический водопровод, питающий котельную № 5. Провели питьевой водопровод, коллектор ливневой канализации. Установили новые опоры для фонарей.

Сейчас рабочие меняют инженерные сети от бани № 3 до начала улицы Гагарина.

— Переносить приходится крупные магистральные газо- и водопроводы, теплотрассы, электрические и канализационные сети, — говорит главный инженер Дмитрий Духнов. — Коммуникации старые, еще с 1960−1970-х годов. А вблизи этого участка расположены крупные обувные и швейные предприятия, школы, детские сады, областной клинический кардиологический центр.

Власти города решили, что трамвай все же продолжит ходить по проспекту Людникова. В сквере возле СШ № 3 вскоре появится разворотное кольцо.

В этом районе установят новые очистные сооружения. Все дождевые воды сначала пройдут несколько этапов очистки, а только потом попадут в Витьбу.

В зоне застройки вырубили старые деревья. Жители улицы об этом сожалеют.

Дмитрий Духнов пояснил, что улицу нужно было расширить и без вырубки деревьев это сделать не получилось бы. Многие деревья находились в аварийном состоянии, сгнили внутри, их корни вредили подземным инженерным системам, утверждают строители.

После реконструкции улицу Гагарина озеленят, обещают власти. Здесь посадят деревья, кустарники, газонную траву, разобьют клумбы. Появятся также новые остановки и киоски.

Завершить реконструкцию планируют к «Славянскому базару».