Проект закона о защите персональных данных направлен сенаторам

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 апр –Sputnik. Проект закона о защите персональных данных, который является первым в Беларуси нормативным документом, регламентирующим порядок обращения с данными, направлен на одобрение сенаторам, сообщили в Палате представителей.

Правительство направило проект нового закона в Палату представителей Национального собрания в 2018-м, в первом чтении он был принят 13 июня 2019 года, 2 апреля 2020 года депутаты приняли его во втором чтении.

"В настоящее время он направлен на рассмотрение во вторую палату белорусского парламента – в Совет республики", - сообщили Sputnik в парламенте.

Там уточнили, что закон вступит в силу через 6 месяцев после его официального опубликования.

Как ранее сообщалось, законопроект направлен на обеспечение защиты прав и свобод граждан при сборе, обработке, распространении или предоставлении их персональных данных.

Представляя данный законопроект в Овальном зале, заместитель председателя комиссии по национальной безопасности Игорь Мартынов заявил: "Мы должны защитить наших граждан, госслужащих, журналистов от участившихся в последнее время "сливов" личной информации, персональных данных".

Законопроект предусматривает защиту этих данных, а также создание уполномоченного органа, который будет собирать и аккумулировать у себя все персональные данные. Планируется, что в трехмесячный срок Совету министров совместно с Оперативно-аналитическим центром при президенте необходимо будет определить порядок создания такого уполномоченного органа. Также предусматривается ответственность за распространение персональных данных.

Когда закон вступит в силу, будут установлены дополнительные гарантии защиты от произвольного и бесконтрольного сбора, хранения, использования, распространения, предоставления и иной обработки персональных данных физических лиц.

Исчерпывающий перечень случаев обработки персональных данных без согласия физических лиц будет определяться законом и иными законодательными актами.

Кроме этого, будет определен порядок трансграничной передачи персональных данных.

Читайте также: