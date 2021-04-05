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109 пострадавших во время августовской «пинской бойни» милиционеров заявили 380 тысяч морального ущерба
05.04.2021 15:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Милиционеры, потерпевшие во время столкновения с протестующими во время акции протеста 9−10 августа в Пинске, заявили к обвиняемым моральный ущерб на общую сумму около 380 тысяч рублей, сообщают
Третью неделю в Бресте продолжается рассмотрение уголовного дела о массовых беспорядках 9−10 августа в Пинске.
Потерпевшими по делу выступают 109 сотрудников милиции, большинству которых причинен вред, не повлекший за собой кратковременного расстройства здоровья. На суде всех милиционеров допрашивают дистанционно из пинского суда — через видеоконференцсвязь.
С начала процесса допросили 72 пинских милиционера. Все они заявляют гражданские иски о возмещении морального вреда на суммы от 2 до 15 тысяч рублей. В общей сумме моральный ущерб они оценили в 382 500 рублей. Свои моральные страдания милиционеры обосновывают тем, что они «испытали страх, унижение, боль и стыд, из-за пережитых событий они потеряли сон, спокойствие и аппетит, чувствовали и испытывают тревогу».
В ответ на это жители Пинска и Пинского района
«Мы выражаем серьезную обеспокоенность: позволяет ли морально-психологическое состояние данных сотрудников выполнять задачи по защите граждан Республики Беларусь?» — задаются вопросом в петиции.
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109 пострадавших во время августовской «пинской бойни» милиционеров заявили 380 тысяч морального ущерба
Свои моральные страдания милиционеры обосновывают тем, что они «испытали страх, унижение, боль и стыд, из-за пережитых событий они потеряли сон, спокойствие и...
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