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После ЧП с водой в Бешенковичах в больницу попали 20 детей и 5 взрослых. Что там происходит сейчас
05.04.2021 15:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бешенковичах, где после
На 5 апреля в стационаре оставались 6 детей, их состояние удовлетворительное. Всего госпитализировали 26 человек (5 взрослых и 21 ребенок). 20 человек выписаны, сообщает районная больница.
Главный санитарный врач района Нина Карпушенко отмечает, что у детей выявили норовирус.
Санслужба мониторит качество водопроводной воды. Жителям горпоселка рекомендуют кипятить ее перед использованием в пищу.
В Бешенковичах по-прежнему работает лишь одна станция обезжелезивания — «Южная». На станции обезжелезивания «Молодежная» продолжаются регламентные работы, дата ее запуска неизвестна.
Питьевую воду жителям микрорайонов в Бешенковичах будут подвозить «с учетом спроса на нее».
С 3 апреля коммунальники начали промывку внутридомовых сетей в микрорайоне Молодежный. На утро 5 апреля это сделали в СШ № 1, детском саду № 6 и шести многоэтажках.
Что происходит в Бешенковичах
В горпоселке произошла авария на водопроводных сетях. Вода запахла фекалиями в микрорайоне Молодежный, по сообщениям наших читателей, еще в воскресенье, 28 марта. Районные же власти заявили, что авария на водопроводных сетях произошла в ночь с 29 на 30 марта.
Из-за некачественной воды люди стали попадать в больницу с тошнотой, диареей. Первые пациенты туда поступили в ночь с 29 на 30 марта, говорят местные.
По информации местных властей на 1 апреля, в бешенковичской больнице находились 17 человек с симптомами отравления. А по слухам, которые гуляют по поселку, палаты переполнены. Как все на самом деле, неизвестно: местные власти, медики и коммунальники комментировать ситуацию TUT.BY
Воду в домах перекрыли к полудню 30 марта, но 1 апреля она появилась. Людям сообщили, что два раза в день специалисты берут пробы воды, она соответствует требованиям по микробиологическим показателям.
1 апреля журналисты TUT.BY убедились, что вода на вид была без цвета и запаха. Но жителей поселка предупредили, что стоит «ограничить использование сырой водопроводной воды для питья до полной стабилизации ситуации». Люди ее использовали в основном для бытовых нужд.
Питьевую воду жителям поселка привозят в цистерне. На подъездах висят объявления с графиком привоза воды.
С 31 марта в городском поселке работает группа экспертов из Минска под руководством заместителя министра здравоохранения — главного государственного санитарного врача Беларуси Александра Тарасенко.
2 апреля Минздрав
То есть, предположили чиновники и медики, у людей, употреблявших водопроводную воду, может быть острая кишечная инфекция, возбудителем которой является норовирус — один из известных разновидностей кишечных вирусов. Он очень заразен и
3 апреля СК
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У детей выявили норовирус.
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