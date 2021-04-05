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НОК Беларуси могут исключить из МОК

05.04.2021 16:09 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Национальный олимпийский комитет Беларуси может быть исключен из состава Международного олимпийского комитета, а спортсмены поедут на Игры в Токио под нейтральным флагом. Такое заявление сделала руководитель Белорусского фонда спортивной солидарности (БФСС) Александра Герасименя во время общения с пользователями Instagram.

Герасименя считает, что уголовное дело, возбужденное против нее и исполнительного директора фонда Александра Опейника, является результатом работы фонда и санкций МОК против белорусского НОК.

«И действия НОК Беларуси, и обвинения нас во всех грехах сыграют большую роль. Возможно даже исключение Национального олимпийского комитета как члена Международного олимпийского комитета. И в том числе, я думаю, наши спортсмены поедут (на Олимпийские игры в Токио — Прим.) под нейтральным флагом. И это уже не наша заслуга. Дополнительные санкции они (НОК — Прим.) себе уже приобрели или приобретут в ближайшее время… Думаю, что МОК обязательно ответит», - заявила спортсменка, цитирует Naviny.by.

В интервью изданию Газета.ru руководитель БФСС отметила, что, по ее мнению, белорусские спортсмены поедут на Игры под олимпийским флагом, а избавление от красно-зеленого флага для многих белорусов будет «большим таким, хорошим бонусом», поскольку «сейчас этот флаг ассоциируется у людей с фашизмом, кровью, потерями и вообще с тем, что происходит».

Отметим, в поддержку спортсменов Александра Герасименя выставила свою золотую медаль с Чемпионата мира 2012-го года на аукцион. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Александр Опейник также прокомментировал возбужденное уголовное дело. Он считает, что дело заводилось не против физических лиц, а против фонда, признанного субъектом международного спортивного права и членом олимпийского движения.

«Безграмотность чиновников спортивных просто впечатляет. Большинство их шагов вредит им самим», - заявляет Опейник, добавляя, что представители белорусского НОК «сделали очередной выстрел себе в ногу».

Напомним, СК Беларуси возбудил уголовное дело в отношении Александры Герасимени и Александра Опейника. Следственный комитет утверждает, что подозреваемые создали фонд для оказания финансовой и иной помощи спортсменам, привлеченным к ответственности за нарушение законодательства страны, а также они распространяли «заведомо ложные сведения» и призывали иностранные государства к действиям, направленным «на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».

 
 
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