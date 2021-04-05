Студенты и школьники могут стать авторами теле- и радиопрограмм

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Студенты и школьники могут стать авторами теле- и радиопроектов Белтелерадиокомпании. Конкурс TVR сегодня запустил факультет журналистики БГУ совместно с главным медиахолдингом страны. Студенты, абитуриенты и старшеклассники будут соревноваться в двух номинациях: "Лучший проект для телевидения или YouTube" и "Лучший радиопроект или подкаст". Свои сценарии программ на социально значимую тематику (например, здоровый образ жизни, волонтерство, культурное наследие Беларуси), принимают до 12 апреля. Подробная информация на официальном сайте БГУ.



Алеся Кузьминова, завкафедрой телевидения и радиовещания факультета журналистики БГУ: "Идея провести этот конкурс появилась достаточно давно. Но мы подумали, что будет очень здорово провести его именно в юбилейный год - в год 65-летия телевещания и 100-летия БГУ. В этом конкурсе могут принять участие студенты прежде всего. Мы принимаем заявки независимо от вуза, но рассчитываем, что студенты будут как-то настроены на будущую работу в журналистике и любом медиапродакшине. Также могут принять участие абитуриенты".

Игорь Прокопьев, студент факультета журналистики БГУ: "Во-первых, конкурс дает участникам раскрыться как авторы, как креативщики, помогает заявить о себе, работодателю своему предложить что-то молодежное, что-то новое, свежий взгляд телеэфиру".

Авторы лучших сценариев лично презентуют свои работы в финале экспертной комиссии, в составе которой преподаватели журфака БГУ и представители Белтелерадиокомпании. В каждой номинации определят 3 победителя. Ребятам предложат пройти стажировку в главном медиахолдинге страны, а также при перспективности проекта реализовать его в национальном эфире.