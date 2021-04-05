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Студенты и школьники могут стать авторами теле- и радиопрограмм
05.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Студенты и школьники могут стать авторами теле- и радиопроектов Белтелерадиокомпании. Конкурс TVR сегодня запустил факультет журналистики БГУ совместно с главным медиахолдингом страны. Студенты, абитуриенты и старшеклассники будут соревноваться в двух номинациях: "Лучший проект для телевидения или YouTube" и "Лучший радиопроект или подкаст". Свои сценарии программ на социально значимую тематику (например, здоровый образ жизни, волонтерство, культурное наследие Беларуси), принимают до 12 апреля. Подробная информация на официальном сайте БГУ.
Игорь Прокопьев, студент факультета журналистики БГУ: "Во-первых, конкурс дает участникам раскрыться как авторы, как креативщики, помогает заявить о себе, работодателю своему предложить что-то молодежное, что-то новое, свежий взгляд телеэфиру".
Авторы лучших сценариев лично презентуют свои работы в финале экспертной комиссии, в составе которой преподаватели журфака БГУ и представители Белтелерадиокомпании. В каждой номинации определят 3 победителя. Ребятам предложат пройти стажировку в главном медиахолдинге страны, а также при перспективности проекта реализовать его в национальном эфире.
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Студенты и школьники могут стать авторами теле- и радиопроектов Белтелерадиокомпании. Конкурс TVR сегодня запустил факультет журналистики БГУ совместно с главным...
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