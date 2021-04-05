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Госнаградами отмечены представители различных сфер
05.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
За труд, мастерство и профессионализм. Сегодня премьер по поручению Президента вручил госнаграды тем, кто своим личным вкладом приумножает и выводит на новые уровень развития общее дело, будь то предприятия АПК, промышленности, социальная сфера, медицина или педагогика. Особое внимание руководителям различных уровней. За ними трудовые коллективы, которые важно и сплотить, и мотивировать, а также выбрать правильную стратегию и помочь каждому сотруднику раскрыться. Как отметил премьер, модернизация предприятий, внедрение научных разработок, безусловно, содействуют подъему высокотехнологичной отрасли. И верные решения здесь очень важны. От них зависит прибыльность работы, а значит и доходы людей.
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За труд, мастерство и профессионализм. Сегодня премьер по поручению Президента вручил госнаграды тем, кто своим личным вкладом приумножает и выводит на новые...
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