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Мотивационный спикер Алексей Талай выступил в реабилитационном центре для детей-инвалидов

05.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Каждый день - как бонус. Мотивационный спикер Алексей Талай сегодня выступил в реабилитационном центре для детей-инвалидов перед юной аудиторией. Изначально встреча планировалась минут на 30. Но в итоге дети с особенностями развития не отпускали гостя полтора часа и активно задавали вопросы. Говорили не только о жизненном пути Талая и мотивации не опускать руки перед болезнью, коснулись вопросов сохранения памяти о Великой Отечественной войне и работе Алексея в Конституционной комиссии.

Алексей Талай, мастер спорта по плаванию, член национальной команды Беларуси по инваспорту: "Сегодня была просто замечательная встреча, эти детские глазки, когда ты видишь вдруг там зажигается огонь... Человек понимает, что от него очень многое зависит. Да мамы, да папы, да реабилитологи, да государство, но если в тебе не будет огня, если в тебе не будет позитива мотивации идти вперед, сражаться, добиваться, то ничего не поможет".

Благотворительный фонд Алексея Талая и Министерство труда и соцзащиты подписали соглашение о сотрудничестве. И такие встречи мотивационного спикера с людьми с ограниченными возможностями будут проходить на постоянной основе.

 
 
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Каждый день - как бонус. Мотивационный спикер Алексей Талай сегодня выступил в реабилитационном центре для детей-инвалидов перед юной аудиторией. Изначально...
 
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