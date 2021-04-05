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Мотивационный спикер Алексей Талай выступил в реабилитационном центре для детей-инвалидов
05.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Каждый день - как бонус. Мотивационный спикер Алексей Талай сегодня выступил в реабилитационном центре для детей-инвалидов перед юной аудиторией. Изначально встреча планировалась минут на 30. Но в итоге дети с особенностями развития не отпускали гостя полтора часа и активно задавали вопросы. Говорили не только о жизненном пути Талая и мотивации не опускать руки перед болезнью, коснулись вопросов сохранения памяти о Великой Отечественной войне и работе Алексея в Конституционной комиссии.
Благотворительный фонд Алексея Талая и Министерство труда и соцзащиты подписали соглашение о сотрудничестве. И такие встречи мотивационного спикера с людьми с ограниченными возможностями будут проходить на постоянной основе.
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Каждый день - как бонус. Мотивационный спикер Алексей Талай сегодня выступил в реабилитационном центре для детей-инвалидов перед юной аудиторией. Изначально...
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