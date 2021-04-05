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В Министерстве обороны проводят проверку по факту ДТП. Сегодня утром в Осиповичском районе водитель военной машины въехал в жилой дом. Авария произошла во время марша ракетного дивизиона одной из воинских частей на полигон Гожский. Военнослужащий за рулем самоходной пусковой установки на крутом повороте не справился с управлением и задел угол дома в деревне Моисеевичи. В результате ДТП никто не пострадал. Ремонтом жилья займутся военные.