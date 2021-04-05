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Могилевчанин выиграл крупную сумму в игровых автоматах, тут же ее проиграл - и начал крушить казино
05.04.2021 17:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве 25-летний посетитель казино набросился на игровые автоматы после проигрыша,
От злости из-за проигрыша могилевчанин принялся крушить рядом стоящие игровые автоматы. На замечания персонала он не обращал внимания.
На мужчину вызвали милицию, оказалось, он был пьян.
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