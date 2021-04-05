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Могилевчанин выиграл крупную сумму в игровых автоматах, тут же ее проиграл - и начал крушить казино

05.04.2021 17:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве 25-летний посетитель казино набросился на игровые автоматы после проигрыша, сообщает милиция. Его задержали.

25-летний могилевчанин был в казино ночью 31 марта. Он выиграл крупную сумму денег, понадеялся на удачу, сделал ставку на все — и проиграл.

От злости из-за проигрыша могилевчанин принялся крушить рядом стоящие игровые автоматы. На замечания персонала он не обращал внимания.

На мужчину вызвали милицию, оказалось, он был пьян.

 
Теги: Могилев
 
 
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