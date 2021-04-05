В Беларуси утвержден график ЦТ: первый тест абитуриенты будут сдавать 16 июня

Источник материала: Tut.by

Министерством образования определилось с графиком централизованного тестирования. Он опубликован на Национальном правовом Интернет-портале.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

График проведения централизованного тестирования

Белорусский язык 16 июня Русский язык 18, 19 июня Обществоведение 21 июня Математика 23, 24 июня Биология 26 июня Иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) 28 июня Химия 30 июня Физика 2 июля История Беларуси 4 июля География 6 июля Всемирная история (новейшее время) 8 июля

Резервные дни проведения централизованного тестирования

Белорусский и русский языки 14 и 16 июля по остальным предметам 14 и 18 июля

Тестирование будет проходить в 41 учебном заведении. В Минске таких заведений будет 13.

Пункты регистрации на ЦТ будут работать с 9 до 19 часов. Регистрация на резервные дни будет идти с 2 по 9 июля.

Начало каждого теста, и в основные и в резервные дни, в 11.00.