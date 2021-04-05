ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси утвержден график ЦТ: первый тест абитуриенты будут сдавать 16 июня

05.04.2021 17:05 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Министерством образования определилось с графиком централизованного тестирования. Он опубликован на Национальном правовом Интернет-портале.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

График проведения централизованного тестирования

Белорусский язык 16 июня
Русский язык 18, 19 июня
Обществоведение 21 июня
Математика 23, 24 июня
Биология 26 июня
Иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) 28 июня
Химия 30 июня
Физика 2 июля
История Беларуси 4 июля
География 6 июля
Всемирная история (новейшее время) 8 июля

Резервные дни проведения централизованного тестирования

Белорусский и русский языки 14 и 16 июля
по остальным предметам 14 и 18 июля

Тестирование будет проходить в 41 учебном заведении. В Минске таких заведений будет 13.

Пункты регистрации на ЦТ будут работать с 9 до 19 часов. Регистрация на резервные дни будет идти с 2 по 9 июля.

Начало каждого теста, и в основные и в резервные дни, в 11.00.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерством образования определилось с графиком централизованного тестирования. Он опубликован на Национальном правовом Интернет-портале.
 
Новости дня
Новости общества
 
109 пострадавших во время августовской «пинской бойни» милиционеров заявили 380 тысяч морального ущерба
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by