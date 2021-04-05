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В Беларуси утвержден график ЦТ: первый тест абитуриенты будут сдавать 16 июня
05.04.2021 17:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министерством образования определилось с графиком централизованного тестирования. Он
График проведения централизованного тестирования
Резервные дни проведения централизованного тестирования
Тестирование будет проходить в 41 учебном заведении. В Минске таких заведений будет 13.
Пункты регистрации на ЦТ будут работать с 9 до 19 часов. Регистрация на резервные дни будет идти с 2 по 9 июля.
Начало каждого теста, и в основные и в резервные дни, в 11.00.
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Министерством образования определилось с графиком централизованного тестирования. Он опубликован на Национальном правовом Интернет-портале.
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