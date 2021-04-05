Наказание за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов ужесточили в России

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 апр – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал законы об усилении административной и уголовной ответственности за реабилитацию нацизма, в соответствии с документом предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет и штраф до пяти миллионов российских рублей за публичное оскорбление ветеранов.

Законом в Уголовный кодекс РФ внесена поправка о том, что публичное отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны наказываются штрафом в размере до трех миллионов российских рублей либо лишением свободы на срок до трех лет.

Оскорбления через интернет

В соответствии с законом, если такие высказывания или сведения распространялись через СМИ и интернет или с искусственным созданием доказательств обвинения, использованием служебного положения, то сумма штрафа составит от двух млн до пяти миллионов российских рублей, а максимальный срок лишения свободы – до пяти лет лишения свободы

Также в Кодексе РФ об административных правонарушениях будет предусмотрена ответственность для юридических лиц за распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Международного военного трибунала.

Модельный закон

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил сделать закон об уголовной ответственности за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) модельным для стран – членов СНГ, а также обсудить этот вопрос в ПАСЕ и ОБСЕ.

Такое заявление он сделал после того, как Госдума приняла в третьем чтении законопроекты об усилении административной и уголовной ответственности за реабилитацию нацизма.

"Мы с вами приняли очень важный закон. И в этой связи хотелось бы предложить комитету по делам СНГ, комитету по безопасности, нашим коллегам, кто работает в Парламентской ассамблее Организации Договора о коллективной безопасности, объединяющей шесть стран, и в Парламентской ассамблее СНГ, чтобы мы предложили данный закон как модельный для того, чтобы он был рассмотрен и, возможно, принят в странах, с кем мы активно взаимодействуем", – сказал Володин.

"И правильно было бы также этот вопрос обсудить на площадках европейских – ПАСЕ и ОБСЕ", – добавил он.

По его словам, важно, чтобы документ стал модельным и был рассмотрен в парламентах других стран.

"Сохраняя историческую память, мы сохраняем память о наших дедах, прадедах, о тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны, тех, кто погиб в годы Гражданской войны. И в этой связи хотелось бы, чтобы данный законопроект был рассмотрен нашими коллегами из парламентов стран СНГ, ОДКБ", – отметил политик, поблагодарив всех, кто работал над соответствующим законом.

В Беларуси принимают похожие законы.

Палата представителей Национального собрания Беларуси 2 апреля приняла в первом чтении законопроект о недопущении реабилитации нацизма, а также законопроект, которым вносятся поправки в законы о противодействии экстремизму. Проект закона "О недопущении реабилитации нацизма" был разработан Генеральной прокуратурой.

В документе, в частности, впервые законодательно закрепляются определения терминов "нацистские преступники", "пособники нацистских преступников", а также определяются субъекты противодействия реабилитации нацизма.

Кроме того, депутаты приняли в первом чтении законопроект, которым вносятся поправки в законы о противодействии экстремизму.