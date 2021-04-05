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Минздрав ограничил ночную реализацию в аптеках некоторых спиртосодержащих лекарств, а также препаратов с фенобарбиталом

05.04.2021 17:23 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 5 апреля. Аптеки не будут по ночам продавать некоторые спиртосодержащие лекарственные средства, а также комбинированные препараты, содержащие фенобарбитал, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. 

Сформирован перечень из 21 наименования лекарственных препаратов в форме настоек, капель и экстрактов, куда вошли "Диаротокан", настойки "Диаротокан-плюс", "Трикардин", женьшеня, аралии, календулы, пиона, боярышника, пустырника, валерианы, эхинацеи пурпурной, экстракт элеутерококка, успокоительные и сердечные капли. Кроме того, под запрет ночных продаж попали "Диагиперон", муравьиный спирт, "Барбовал", "Рамевал", "Седанол", а также корвалол всех зарегистрированных в стране производителей. 

Отмечается, что их розничная реализация не будет осуществляться с 21.00 до 8.00 "в связи с частыми случаями немедицинского применения". 

Постановление вносит изменения в Надлежащую аптечную практику, утвержденную постановлением Минздрава от 27 декабря 2006 года № 120.


Ирина Турчина, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 5 апреля. Аптеки не будут по ночам продавать некоторые спиртосодержащие лекарственные средства, а также комбинированные препараты, содержащие фенобарбитал,...
 
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