Источник материала: БелаПАН

Минск, 5 апреля. Аптеки не будут по ночам продавать некоторые спиртосодержащие лекарственные средства, а также комбинированные препараты, содержащие фенобарбитал, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Сформирован перечень из 21 наименования лекарственных препаратов в форме настоек, капель и экстрактов, куда вошли "Диаротокан", настойки "Диаротокан-плюс", "Трикардин", женьшеня, аралии, календулы, пиона, боярышника, пустырника, валерианы, эхинацеи пурпурной, экстракт элеутерококка, успокоительные и сердечные капли. Кроме того, под запрет ночных продаж попали "Диагиперон", муравьиный спирт, "Барбовал", "Рамевал", "Седанол", а также корвалол всех зарегистрированных в стране производителей.

Отмечается, что их розничная реализация не будет осуществляться с 21.00 до 8.00 "в связи с частыми случаями немедицинского применения".

Постановление вносит изменения в Надлежащую аптечную практику, утвержденную постановлением Минздрава от 27 декабря 2006 года № 120.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минздрав ограничил ночную реализацию в аптеках некоторых спиртосодержащих лекарств, а также препаратов с фенобарбиталом Минск, 5 апреля. Аптеки не будут по ночам продавать некоторые спиртосодержащие лекарственные средства, а также комбинированные препараты, содержащие фенобарбитал,...

Ирина Турчина, БелаПАН.