Новый министр информации планирует «замещать» информационное поле

Сегодня со своего поста был снят назначенный совсем недавно министр информации Игорь Луцкий. Его заменили на бывшего директора представительства МТРК «Мир» в Беларуси Владимире Перцова. Он рассказал, каким видит будущее медиа-пространства Беларуси.

После объявления назначения нового министра, Александр Лукашенко рассказал, каким видит его деятельность. В частности, он отметил, что в стране идет информационная война, и в будущем ситуация с информационным противостоянием ухудшится. При этом он отметил, что на должности сейчас подбираются только особенные люди: «выкристаллизовывая из общества. Наверное, из тысяч человек одного».

Сам Перцов уже раскатал, каким видит будущее СМИ Беларуси. Он уверен, что ему есть над чем поработать: от СМИ требуется более оперативная реакция на события, а также — доминирование государственного контента.