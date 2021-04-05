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Новый министр информации планирует «замещать» информационное поле
05.04.2021 18:07 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Сегодня со своего поста
После объявления назначения нового министра, Александр Лукашенко рассказал, каким видит его деятельность. В частности, он отметил, что в стране идет информационная война, и в будущем ситуация с информационным противостоянием ухудшится. При этом он отметил, что на должности сейчас подбираются только особенные люди: «выкристаллизовывая из общества. Наверное, из тысяч человек одного».
Сам Перцов уже раскатал, каким видит будущее СМИ Беларуси. Он уверен, что ему есть над чем поработать: от СМИ требуется более оперативная реакция на события, а также — доминирование государственного контента.
«Нужно реагировать оперативнее, таким образом, чтобы не бить по хвостам, как говорят в народе, а планировать работу СМИ по замещению информационного поля нашим, государственным контентом в эпоху такого информационного противоборства. Чтобы наш контент был доминирующим, чтобы работа наших журналистов была еще более яркой, качественной», — цитирует Перцова
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Сегодня со своего поста был снят назначенный совсем недавно министр информации Игорь Луцкий.
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